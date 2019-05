French News: Ensemble aux solutions innovantes pour la sécurité au travail

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales À l’occasion de la nouvelle nomination des cinq comités de santé et de sécurité au travail du Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS), un événement inaugural conjoint s’est tenu aujourd’hui pour la première fois. Le secrétaire d’État, Björn Böhning, a souligné devant l’ambiance solennelle du forum sur l’environnement près de 220 invités que la sécurité et la santé sur le lieu de travail constituaient une tâche importante du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales.

Au début de la nouvelle période de nomination des cinq comités de santé et de sécurité au travail, nous tenons à préciser l’importance que revêtent pour nous les comités et leur coopération. Cela se reflète notamment dans le nouveau logo commun: des pièces de puzzle qui s’emboîtent et peuvent être amarrées. C’est ainsi que nous imaginons la coopération des comités entre eux et avec d’autres acteurs.

Dans deux autres discours, Prof. Dr. Rainer Schlegel, président du Tribunal fédéral des affaires sociales, sur l’importance juridique des comités de sécurité au travail et Dr. med. med. Christa Sedlatschek, directrice de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), sur l’évolution du travail et les nouvelles formes de travail et les défis qui en résultent pour la sécurité et la santé au travail. André Große-Jäger, chef d’unité au ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, a ensuite expliqué les bases du travail en commission, avant de donner aux partenaires sociaux l’occasion d’exprimer leurs attentes en matière de travail en commission et de discuter des défis actuels avec le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales. Maria Britta Loskamp, ​​chef du département III Droit du travail et de la protection du travail au ministère fédéral des Affaires étrangères, tous membres de la commission signés personnellement par le ministre fédéral Hubertus Heil, avant que les membres ne profitent de l’occasion pour faire connaissance et partager leurs impressions lors de la réunion. Les BMAS sont le Comité sur les substances dangereuses (AGS), le Comité sur les agents biologiques (ABAS), le Comité sur la sécurité opérationnelle (ABS), le Comité sur les lieux de travail (ASTA) et le Comité sur la médecine du travail (AfAMed). Tous les comités sont composés de représentants d’experts d’employeurs des secteurs public et privé, d’autorités d’État, de syndicats, d’assurances accidents, d’experts et d’universitaires. Ils conseillent le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales sur les questions de sécurité du travail et élaborent des règles et des recommandations pour la spécification de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail.

