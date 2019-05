French News: Félicitations à l’occasion de la victoire du président de Roscosmos Dmitry Rogozin

Source: Espace fédéral russe

#Roskosmos # 08.05.2019 17: 12 Félicitations au chef de Roscosmos Dmitry Rogozin pour le Jour de la victoire

Chers vétérans, chers collègues, amis, camarades, Le 9 mai, notre peuple et les gens de bonne volonté du monde entier célèbrent l’anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie et les pays de la coalition hitlérienne. , les blessures dans les âmes de nos familles ne sont pas guéries. La guerre était vraiment terrible, son prix est exorbitant! La victoire en elle exigeait l’effort de toutes les forces de la nation et d’une grande foi. Malgré les énormes pertes en vies humaines et les destructions matérielles, notre pays est sorti de cette guerre plus fort et plus confiant. Quelques années après les salutations victorieuses, alors que nos villes n’étaient pas encore guéries de leurs blessures, le pays était déjà capable de se défendre dans le monde et commençait à mettre en œuvre avec succès des projets nucléaires et de missiles. L’Union soviétique a réussi à obtenir un succès considérable dans le domaine de la science et de la technologie, dans la conquête de l’espace, grâce à la jeune génération d’après-guerre, qui a absorbé l’esprit des vainqueurs. la mémoire de dizaines de millions de victimes, au prix desquelles les forces de la création ont arrêté les forces de la destruction, préservé la civilisation humaine et donné un avenir au monde. Grand Jour de la Victoire! Je souhaite à vous et à vos proches un ciel paisible, une bonne santé, un bonheur et un bien-être familiaux et personnels! Directeur général Dmitry O. Rogozin

