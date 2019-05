Source: Président de la Russie – Kremlin

En félicitations, le chef de l’Etat russe a souligné que le jour de cette grande fête, nous rappelons avec gratitude l’héroïsme sans précédent de nos compatriotes qui ont défendu la liberté de leur pays d’origine et sauvé le monde des agressions fascistes. travaillé dur à l’arrière. Notre devoir commun est de préserver le souvenir de leurs exploits et de leurs sacrifices innombrables, de les entourer des soins et de l’attention des anciens combattants », a déclaré le chef de l’Etat russe. et bien-être.

Voir aussi

MIL OSI