French News: Journée de la diaspora polonaise et des étrangers à l’étranger

Selon le ministère des Affaires étrangères, environ 20 millions de Polonais et d’habitants. Beaucoup de villes polonaises dans les pays occidentaux. La plus grande communauté polonaise est répertoriée sur l’origine polonaise (2012).

En 2002, le Sejm de la République de Pologne, la diaspora et la polonie polonaises, la Pologne, la Pologne retrouvant son indépendance, de leur loyauté et de leur attachement à leur identité polonaise, ainsi que de leur