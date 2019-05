French News: La mobilité du futur doit économiser de l’énergie et des ressources – la conversion des transports est avant tout le développement des transports publics et plus d’espace pour les cyclistes et les piétons

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. Trop souvent, l’avenir de la mobilité dans ce pays est réduit à un changement de type de conduite et parlait déjà de mobilité électrique, si de nouveaux moteurs électriques sont installés dans des voitures de luxe de la classe énergétique. Pour le gouvernement fédéral allemand chargé de l’environnement et de la protection de la nature en Allemagne (BUND), l’électromobilité est un élément important de la solution du problème, mais pas le SUV électrique, mais le petit véhicule électrique efficace dans le cadre d’un retournement du transport intermodal, qui concerne avant tout le développement du rail et du public. Transports et plus d’espace pour les cyclistes et les piétons. “Trop longtemps, les acteurs politiques les plus divers ont hésité en ce qui concerne les mesures pour une transformation durable de notre système de transport. Depuis des années, le trafic se développe de plus en plus en une source de préoccupation pour la protection du climat, le bruit et la sécurité du trafic. La mobilité du futur doit résoudre tous ces problèmes et économiser en même temps de l’énergie et des ressources, tant dans la production que dans l’utilisation des véhicules “, a déclaré Ernst-Christoph Stolper, vice-président de BUND. L’action politique devrait donc être centrée sur la création d’alternatives au transport privé motorisé, a poursuivi Stolper: “Seules une amélioration significative des transports en commun, du vélo et de la marche permettront aux gens de se passer de leur voiture. Cela nécessite un détournement de l’argent des contribuables pour un meilleur soutien financier des États et des municipalités. “L’argent à promouvoir devrait être généré et redirigé de l’avis du gouvernement fédéral par la suppression des subventions néfastes pour le climat, par exemple dans le domaine des voitures de société ou du trafic aérien. Le BUND appelle le ministre fédéral des Transports à ouvrir enfin la voie à la mobilité durable et à ne pas hésiter à prendre des décisions parfois pénibles. “Nous avons un ministre des Transports qui préfère travailler avec des scooters électriques et des taxis aériens au lieu des problèmes actuels. vraiment à aborder. Il est faux que M. Scheuer, par exemple, ait rejeté le badge bleu depuis le début. Il prend les villes et les communautés comme un outil important et produit un patchwork de réglementations diverses “, a déclaré Stolper. “Cher Andreas Scheuer, C’est à vous de mettre enfin le feu à la durabilité en Allemagne”. Pour en savoir plus: Contact: Ernst-Christoph Stolper, vice-président du BUND, Mobile: 0172 7 2 90 37 51, Jens Hilgenberg, BUND- Spécialiste de la circulation, tél.: (030) 2 75 86-467, portable: 0151/56 31 33 02, jens.hilgenberg (at) bund.net, ou Sigrid Wolff, attachée de presse de BUND, tél.: (030) 2 75 86-425, appuyez sur (at) bund.net pour avoir un aperçu

