French News: “La santé est un droit humain”

La politique de santé ne se limite pas aux frontières nationales. Il s’agit plutôt d’un problème mondial étroitement lié à la politique de développement. L’Allemagne a joué un rôle de pionnier ces dernières années. Lors d’un congrès de haut calibre, le groupe parlementaire CDU / CSU s’est consacré au thème “Renforcer la santé dans le monde – Mettre en œuvre l’objectif de développement durable des Nations Unies”. La chancelière Angela Merkel a déclaré: “La santé est une tâche commune aux niveaux national et mondial.” Il existe d’innombrables interactions avec d’autres objectifs de durabilité.

@DrTedros, Directeur général de l’OMS, explique dans son discours #GlobalHealth l’importance de la politique de la santé dans la diplomatie internationale. Surtout aujourd’hui, lorsque l’architecture mondiale de la santé est beaucoup plus complexe qu’il y a 20 ans. pic.twitter.com/vh05C8IfDZ

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reconnu l’engagement du gouvernement fédéral. “L’Allemagne a inscrit la santé mondiale à l’ordre du jour international avec sa présidence du G20.” C’est l’un des plus grands partisans et donateurs d’une architecture mondiale de la santé. Il attend de la présidence allemande de l’UE des impulsions supplémentaires au deuxième semestre de 2020. “L’accès aux services de santé est un droit humain pour tous, pas seulement pour les riches”, a-t-il souligné. La chancelière fédérale a qualifié les soins de santé de “commandement de l’humanité”.

Les maladies sont toujours associées à des conséquences pour la société dans son ensemble – c’est pourquoi la discussion sur la “vaccination obligatoire” est si importante, souligne la chancelière #Merkel dans son discours sur # GlobalHealthPic.twitter.com / bdN267hdw2

“Silopolitics” contre-productif

Ilona Kickbusch de l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève a rendu hommage au rôle de pionnier allemand, souvent mal perçu en Allemagne même. Mais la santé n’est plus une “politique douce”, a-t-elle déclaré. “Les ministres de la Santé du XXIe siècle ont toujours des responsabilités internationales.” Elle a également parlé de la santé en tant que droit humain inaliénable. “Personne ne devrait être laissé pour compte”, a-t-elle averti contre une “politique de silo”, c’est-à-dire une réflexion au sein des unités nationales ou des secteurs délimités. Ainsi, la politique de santé actuelle ne peut plus être séparée de la politique climatique: “La santé des personnes n’est plus séparée de la santé de la planète.”

Ilona #Kickbusch a déclaré: «Un ministère national comme @BMG_Bund a toujours une responsabilité internationale. pic.twitter.com/wU9wRqqixq

“Le développement a besoin de santé”

Hermann Gröhe, président adjoint du groupe, s’est concentré sur le contexte mondial. Vous ne pouvez pas servir la santé allemande si vous perdez de vue la santé dans le monde. “Le développement a besoin de santé.” Le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, a déclaré qu’il était dans l’intérêt de l’Allemagne de s’engager dans une politique mondiale de la santé. À l’inverse, l’Allemagne doit également jouer son rôle dans le renforcement de la santé mondiale. À titre d’exemple, il a cité la fatigue du vaccin en Allemagne en vue de la ré-dispersion de la rougeole. Il a rappelé que les opposants au vaccin de l’OMS figuraient parmi les dix principaux risques pour la santé dans le monde. Par conséquent, il préconise une obligation de vaccination: “Le système de santé allemand est également extensible.” Le vice-président du groupe, Georg Nüßlein, a souligné à propos des relations internationales: “Nous voulons prendre nos responsabilités avec plaisir.”

@ Jensspahn montre à quel point l’Allemagne est diversifiée dans #GlobalHealth. Cela inclut la reprise de la lutte nationale contre #Masern. “Ici, l’Allemagne peut encore s’améliorer avec le soutien de @WHO.”

La numérisation comme une opportunité

Le ministre du Développement, Gerd Müller, a rappelé les principales menaces pour la santé à prendre en compte. Parmi celles-ci figurent les épidémies signalées, la propagation du paludisme, qui pourrait bientôt se produire également en Europe du fait du trafic mondial, du diabète, de la tuberculose infectieuse mortelle et de la résistance croissante aux antibiotiques. Il a notamment évoqué la mise en place de structures sanitaires de base dans les pays en développement, l’autonomisation des femmes et la mise en place de nuages ​​pour la diffusion des connaissances en matière de santé. Spahn se concentre également sur la numérisation. Il a déclaré que les smartphones et les applications de santé rejoignaient des personnes qui n’étaient jamais disponibles sur les parcours de soins de santé traditionnels.

“Je souhaite que les progrès de #GlobalHealth se poursuivent – comme ce que nous avons déjà fait avec des laboratoires mobiles ou des drones pour atteindre des zones isolées.

Nous devons continuer à agir, donc aucune réduction du budget de la santé! “, Prévient le ministre du Développement, Gerd # Müller. pic.twitter.com/7OjqNYef7s

Selon la ministre fédérale de la Recherche, Anja Karliczek, des progrès dans les soins de santé mondiaux ne peuvent être réalisés que si des investissements sont réalisés dans la recherche en santé mondiale. Entre autres, il a appelé à des partenariats internationaux afin que les médicaments coûteux puissent être développés plus rapidement et que des synergies apparaissent entre les donateurs gouvernementaux et non gouvernementaux. En outre, des capacités de recherche efficaces devraient être mises en place localement, par exemple dans les pays africains. Dernier point mais non le moindre, cela dépend de la formation des professionnels de la santé. Les experts ont débattu du paysage de la recherche en Allemagne, de la signification des phares et de la contribution des fondations sur le podium.

De nombreuses maladies infectieuses telles que #HIV ou #Malaria manquent encore de vaccins et de médicaments efficaces – en particulier dans les pays en développement. Par conséquent, @BMBF_Bund soutient les partenariats de produits et repose sur l’embarquement. Des coopérations, donc @AnjaKarliczek à # GlobalHealthpic.twitter.com / 7OG6lR1lPa

