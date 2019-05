French News: Le bureau du procureur de la région de Volgograd a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale de fraude s’élevant à plus de 39 millions de roubles

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la région de Volgograd a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale contre des résidents locaux âgés de 42 et 27 ans. Ils sont accusés d’avoir commis un crime en vertu de la partie 4 de l’article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude commise par un groupe de personnes de gré à gré, avec un accord préalable et à grande échelle). les services ont attiré l’argent du public, ostensiblement pour l’achat d’appartements à faible coût. Avec les citoyens ont conclu des contrats préliminaires de vente d’appartements qui, de la manière prescrite par la loi, n’étaient pas enregistrés. Plus tard, les victimes ont vu des photographies de divers appartements prises sur Internet, après quoi les gens leur ont transféré de l’argent, alors que les femmes se sont rendues compte qu’elles ne pourraient pas remplir leurs obligations, car elles ne cherchaient pas de logement, mais géraient l’argent qu’elles recevaient. Les malfaiteurs ont réussi à obtenir de 77 citoyens plus de 39 millions de roubles.L’affaire pénale a été renvoyée par le bureau du procureur régional pour examen au fond au tribunal de district de Dzerjinski, vol. clôture. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

