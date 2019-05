French News: Le film comme une vraie expérience

Source: Fraunhofer-GesellschaftLorsque vous regardez un film, le travail de l’appareil photo est prédéterminé: vous devez suivre l’appareil photo. Différent dans un film sans rendez-vous. Ici, le spectateur est complètement immergé dans la scène cinématographique: les lunettes VR sur le nez, il laisse ses yeux vagabonder à volonté, entoure les actrices et les acteurs et plonge dans l’action. Mais aussi réalistes que l’environnement de tels mondes virtuels puissent paraître, les gens semblent toujours artificiels, leurs mouvements non naturels. La texture, telle que la façon dont le tissu du pull est tissé, chaume ou taupe sur la peau – tout cela reste encore loin de la réalité. Ingo Feldmann, Dr. med. Oliver Schreer et Peter Kauff du Fraunhofer HHI ont mis au point une nouvelle technologie permettant de résoudre ces problèmes. “Nous pouvons insérer des personnes réelles dans l’environnement de la réalité virtuelle qui semblent réalistes et évoluer de manière aussi fluide et naturelle dans le monde artificiel que dans le monde réel”, déclare Ingo Feldmann, chef du groupe Fraunhofer HHI. “La texture apparaît également au spectateur comme dans la vie réelle.” Pour le développement de la technique “Reconstruction du corps humain en 3D” utilisée ici, Ingo Feldmann, dr. Oliver Schreer et Peter Kauff du prix Joseph von Fraunhofer de cette année: le truc: les chercheurs filment les acteurs avec 32 yeux de caméra, chaque caméra avec 10 HD, qui sont combinées par paires et réparties de manière optimale dans l’espace. Les caméras enregistrent jusqu’à 30 images par seconde et le logiciel détermine les informations de profondeur correspondantes. Dites: Il calcule dans quelle mesure la partie du corps de la prise de vue est retirée de la caméra. Par la suite, elle fusionne les données des paires de caméras individuelles les unes avec les autres. Le résultat est une image tridimensionnelle réaliste de la personne, y compris ses mouvements. Ce modèle tridimensionnel intègre directement les chercheurs dans le monde virtuel, avec tous les mouvements que la personne effectue. Jusqu’à présent, les sujets étaient scannés statiquement et leurs mouvements étaient ensuite animés par ordinateur.Excusion au studio Babelsberg Afin de “capturer” de manière optimale les personnes et leurs mouvements, les chercheurs du Fraunhofer HHI ont construit un premier prototype en octobre 2017. À l’été 2018, ils ont également construit un studio sur le site du film à Babelsberg. Ici, les clients externes peuvent faire numériser et réserver des services supplémentaires. La société de production Volucap GmbH a été créée à cet effet en coopération avec les studios Babelsberg, ARRI, Interlake et UFA. Domaines d’application: partout où l’authenticité est requise Les chercheurs de Fraunhofer HHI souhaitent également utiliser la technologie dans le futur. Scénario possible: pour des opérations difficiles, un expert ou un expert en réalité virtuelle pourrait rejoindre le patient, voir le patient en temps réel et apporter son aide. En outre, le footballeur favori pourrait rendre visite à son fan avant le match de la Champions League dans le salon. “Notre technologie peut être utilisée partout où l’authenticité est importante, par exemple dans la vie sociale mais aussi dans le domaine de la formation continue”, explique Peter Kauff, qui veille à l’exploitation commerciale de la technologie. Son collègue Oliver Schreer, qui a développé les algorithmes en collaboration avec Ingo Feldmann, a ajouté: “Notre technologie ouvre la porte à un nouveau champ d’applications extrêmement vaste. Il nous sera indiqué exactement où il va aller”.

