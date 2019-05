French News: Le logement abordable est notre référence

La réforme du logement est une mesure convenue lors du Sommet du logement de 2018. C’est une composante du logement abordable. Les loyers et les prix de la construction ne seront sensiblement atténués que si davantage de bâtiments sont construits et si de nouveaux espaces de vie sont créés. “

Avec l’introduction d’un nouveau niveau de loyer VII, les ménages des municipalités et des districts à loyers élevés seront également soulagés. C’est ainsi que nous voulons éviter que les gens ne quittent leur environnement à vie en raison du resserrement du marché du logement. À l’avenir, l’allocation de logement sera régulièrement mise à jour. À compter du 1.1.2022, l’allocation de logement sera adaptée tous les deux ans au loyer existant et à l’évolution des revenus. En conséquence, le nombre de bénéficiaires d’allocations de logement restera à un niveau constamment élevé; De moins en moins de ménages verront leur droit aux allocations de logement s’évanouir au fil du temps, par exemple parce que les revenus changent légèrement. Cela garantit également plus de sécurité pour les personnes concernées.