Source: Ministère allemand des Affaires étrangèresNous avons entendu l’annonce de l’Iran avec une grande inquiétude et allons maintenant l’examiner de très près. Nous restons en contact avec les derniers participants à l’accord sur le nucléaire. Notre attitude est et reste: nous voulons préserver l’accord, en particulier pour empêcher l’Iran de se doter d’une arme nucléaire. Cet accord est au cœur du régime mondial de non-prolifération et de notre propre Nous ne sommes pas d’accord avec la décision prise par le gouvernement iranien aujourd’hui. Notre message est et reste clair: nos partenaires et nous nous tenons à l’accord sur le nucléaire – sans aucun compromis. C’est la raison pour laquelle nous attendons également de l’Iran qu’il mette pleinement en œuvre cet accord, même sans compromis. Il est également clair que nous n’avons pas besoin d’une escalade dans la région, mais plutôt de nous abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la stabilité et la sécurité de la région. Cela s’applique également au rôle de l’Iran dans la région, comme la Syrie et le Canada. Yémen – ainsi que le programme de missiles iranien, que nous considérons comme très problématique, mais nous tenons à souligner une fois encore que nous souhaitons maintenir l’accord sur le nucléaire même après le départ des États-Unis et qu’ils sont prêts à poursuivre sur cette voie avec les autres participants. Il est important que l’Iran continue à adhérer aux formats et mécanismes établis de l’accord nucléaire.

MIL OSI