French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a pris part au débat sur “Turners of Modernization”

Dans le contexte du développement polonais, le Premier ministre a souligné le rôle de la croissance des recettes fiscales. Au cours des trois ou quatre dernières années, les recettes ont augmenté de 100 milliards de zlotys, a souligné le chef du gouvernement. C’est le “Saint Graal” qui – partiellement retrouvé – est pour nous aujourd’hui pour le développement économique – expliqua-t-il. Mateusz Morawiecki a souligné que la conviction que l’appareil d’État devait tout réglementer était fausse, mais que l’absence de politique de soutien de l’Etat avait conduit à l’affaiblissement de nombreux domaines la vie publique. Selon lui, il est arrivé, entre autres dans le cas du village polonais dans la première période qui a suivi la chute de la LRP: selon le Premier ministre, la Pologne ne veut pas être un pays appartenant au reste du monde, même si elle apprécie en même temps hautement le capital technologique de pointe. Nous pensons que la politique industrielle moderne est à la base de la nouvelle économie, a souligné le chef du gouvernement. Il vaut également la peine d’investir dans des exportations qui attirent l’épargne étrangère et n’endettent pas, en même temps, l’endettement de la Pologne – a déclaré le chef du gouvernement, qui a souligné que la Pologne n’était pas prête pour l’euro. En cas de différences de développement importantes, comme entre la Pologne et l’Allemagne, il est difficile de recommander l’intégration dans la monnaie unique aujourd’hui, car ce serait une expérience risquée – a souligné le Premier ministre. Il a ajouté qu’il était impossible d’exclure l’entrée de la Pologne dans la zone euro à l’avenir. À ce stade, toutefois, il est indispensable de maintenir votre propre monnaie, car pendant les années de crise, cela nous donnera l’occasion de réagir de la bonne manière “, at-il expliqué. Mateusz Morawiecki a estimé qu’il était actuellement dans l’Union européenne flux de service. L’UE ne devrait pas être traitée comme un supermarché. Lorsque les entreprises françaises, allemandes ou néerlandaises jouissent d’une totale liberté en Pologne, nos entrepreneurs se heurtent à de nombreux obstacles – lorsqu’ils commencent à obtenir des avantages concurrentiels – a souligné le Premier ministre. Le secteur des services, qui n’a pas encore été communautarisé, est en grande partie en recul, a-t-il expliqué. Au débat sur “Turners of Modernization”, figuraient notamment: professeur ordinaire à l’Académie polonaise des sciences et rédacteur en chef de “Wszystko co Wszystko”, Michał Kleiber, professeur d’histoire, Andrzej Chwalba et sociologue et professeur à l’Université de Brême, Zdzisław Krasnodębski.

