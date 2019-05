French News: Le secrétaire d’État Dörr-Voß accueille les apprentis vietnamiens du projet modèle BMWi

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

08.05.2019 – Communiqué de presse

La secrétaire d’État Claudia Dörr-Voß accueille aujourd’hui des apprentis vietnamiens au ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Technologie (BMWi), qui suivent une formation d’infirmière dans le cadre du projet modèle BMWi “Recrutement de main-d’œuvre vietnamienne pour la formation d’infirmier en Allemagne” (2016 – 2019). Le projet poursuit un projet modèle visant à former des jeunes vietnamiens à devenir des spécialistes de la prise en charge des personnes âgées, qui a déjà été mené à bien et est considéré aujourd’hui comme un pionnier dans le secteur des soins. Secrétaire d’État Dörr-Voß: “Le secteur des soins en Allemagne est confronté à un double défi: jusqu’en 2030 Le nombre de personnes nécessitant des soins augmentera de 3,3 à plus de 4,1 millions. Parallèlement, le potentiel d’emploi baissera de 10%. Dans ce contexte, le BMWi avait déjà pris l’initiative en 2013: avec nos projets modèles pour la formation de jeunes Vietnamiens en Allemagne, nous aidons le secteur des soins à recruter des travailleurs qualifiés dont le besoin est urgent. Les succès obtenus jusqu’à présent ont prouvé que, outre la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger, attirer des stagiaires de pays tiers est également attrayant pour les soins infirmiers et peut être conçu de manière équitable. Outre l’enseignement par matière, l’enseignement des langues est essentiel, car la langue est l’entrée la plus importante non seulement dans l’éducation, mais aussi dans un nouveau départ dans un nouveau pays. Grâce à nos projets, nous montrons aux maisons de retraite allemandes un moyen de faire en sorte que, à l’avenir, elles coopèrent de manière aussi autonome que possible avec les institutions partenaires vietnamiennes. C’est ainsi que BMWi contribue à répondre à la demande de travailleurs qualifiés en Allemagne. “Les apprentis actuels constituent la dernière année du projet modèle. Avant la formation et la formation linguistique d’accompagnement en Allemagne, ils ont d’abord suivi un programme linguistique et de qualification parrainé par BMWi en coopération avec le Goethe-Institut de Hanoi, qui les a également préparés à la description de poste d’infirmière en Allemagne.

