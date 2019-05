French News: Les employés d’Omsk LPUMG OOO Gazprom transgaz Tomsk a amélioré le complexe commémoratif du village de Kharino

Source: Gazprom en russe

Référence Gazprom Transgaz Tomsk LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société assure la construction et l’exploitation de systèmes de transport de gaz dans 14 régions de Sibérie et d’Extrême-Orient. La longueur des principaux oléoducs et gazoducs exploités dépasse les 9 500 kilomètres. Le volume annuel de gaz transporté par l’entreprise dépasse 20 milliards de mètres cubes. La société compte 25 succursales, dont 19 départements de production linéaire de gazoducs principaux et un département de production linéaire de gazoducs principaux. La société exploite neuf stations de compression, une station de pompage, 31 unités de pompage de gaz et 128 stations de distribution de gaz.En 2012, la société a été désignée client pour la mise en œuvre du projet d’investissement de la canalisation de gaz Power of Siberia Gazprom Transgaz Tomsk a introduit et exploite un système de gestion intégré , qui inclut: un système de gestion de la qualité qui répond aux exigences des normes STO Gazprom 9001–2012, ISO 9001: 2015 et GOST R ISO 9001–2015; système de management environnemental nta conforme aux exigences des normes ISO 14001: 2015 et GOST R ISO 14001-2016; système de management de la santé et de la sécurité au travail basé sur les exigences des normes OHSAS 18001: 2007 et GOST R 54934–2012 / OHSAS 18001: 2007. Le nombre d’employés de l’entreprise est supérieur à 8 000. Dans la zone de responsabilité du LPMG d’Omsk, il ya environ 400 km de gazoducs reliant le nord de la région de Tioumen à la région de Novosibirsk, ainsi que 360 ​​km de gazoducs, de conduites secondaires, de 24 stations de distribution de gaz et de la station de compression d’Omskaya.

