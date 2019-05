French News: Les ministres de l’environnement doivent mettre en place une gestion cohérente du loup

Source: Deutscher Bauernverband Selon des estimations réalistes, entre 1 000 et 1 300 loups vivent déjà en Allemagne et un doublement en trois ans est à prévoir. Les problèmes avec le loup augmentent régulièrement avec sa propagation en Allemagne. L’Action Alliance Forum Natur (APN) et les associations de gardiens d’animaux de pâturage exigent donc l’entrée dans une gestion réglementée du loup à l’occasion de la conférence des ministres de l’Environnement des gouvernements fédéral et régionaux à Hambourg. Pour que le loup soit accepté par nos sociétés membres, une gestion active du loup est importante, car un retrait nécessaire ne peut avoir lieu que sur les chasseurs respectifs. Sans une intervention ciblée, l’élevage du loup, tant du point de vue de l’élevage des bovins que des moutons, des chèvres, des chevaux et des animaux de ferme, ainsi que de l’acceptation des habitants des zones rurales sont discutables, a déclaré Max Frhr. Elverfeldt, président de l’APN. Les ministères de l’Environnement des gouvernements fédéral et étatiques devraient donc tenir compte des directives d’action présentées par l’APN. Selon lui, il y aura également des zones d’exclusion de Wolf en Allemagne dans lesquelles les groupes territoriaux ne seront pas tolérés. Il s’agit par exemple de digues, de régions alpines ou de zones urbaines. L’APN appelle à une réglementation active du stock de loup sur le chemin à apporter. La politique antérieure du loup consistait essentiellement à banaliser les problèmes avec le loup, à banaliser les stocks de loup et à détenir les éleveurs de bétail avec des mesures de protection du troupeau supposément sûres et des paiements compensatoires. Cette politique a échoué et est dépassée par la réalité », a déclaré Elverfeldt. L’Action Alliance Forum Nature représente environ 6 millions d’habitants des zones rurales avec ses fédérations et collabore avec des propriétaires d’ovins, de caprins, de bovins, de chevaux et d’animaux de ferme. Ensemble, les associations font campagne pour une plus grande prise de conscience des zones rurales à travers la société et la politique. Ils représentent les intérêts des personnes qui y vivent et y travaillent et qui, en tant que propriétaires, locataires ou gestionnaires, préservent la nature et façonnent l’avenir. Le concept de gestion peut être téléchargé sur le site Web de l’Aktionsgemeinschaft Forum Natur: www.forum-natur.de/media/afn_handlungsvorschlag_wolf_hoch_16_01_19.pdf Aktionsbündnis Forum NaturClaire-Waldoff-Str. 7, 10117 BerlinDirekt: 030 / 2463046-13Centrale: 030 / 2463046-0, Fax: -23info@forum-natur.dewww.forum-natur.de

