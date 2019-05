French News: Les pactes scientifiques sont un coup de chance pour l’avenir

Source: CDU-CSU

Les résultats de la négociation créent une sécurité de planification / qualité doivent être la référence pour la mise en œuvre

Les pactes scientifiques (Pacte de l’enseignement supérieur successif, Enseignement du Pacte de la qualité de la relève et Pacte pour la recherche et l’innovation) approuvés par la Conférence scientifique commune (GWK) d’un volume total d’environ 160 milliards d’euros seront discutés cette semaine dans les commissions parlementaires du Bundestag allemand. Cela s’explique par le porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU, Albert Rupprecht, et le président de la faction, Stefan Kaufmann:

Albert Rupprecht: “Au total, les trois grands pactes sont un coup de chance pour l’avenir de l’Allemagne. Le plus important, le pacte de recherche et d’innovation de 84 milliards d’euros soutenu par le gouvernement fédéral, était déjà une préoccupation majeure de la faction Union dans les négociations de coalition pour assurer l’excellence de la concurrence internationale. C’est un grand succès que dans une telle dimension la planification de la sécurité pour la science, les universités et la recherche puisse également être réalisée en termes de financement. Cela établit des normes internationalement reconnues. Le fait que les pactes scientifiques soient sur la bonne voie est également dû aux compétences de négociation de la ministre fédérale Anja Karliczek.

Notre objectif était d’obtenir un financement fiable et de haute qualité pour le système scientifique. Cet objectif a été atteint et la Confédération s’est à nouveau révélée être un partenaire fiable pour la science. Cependant, il demeure essentiel que les pays ne financent pas de manière indépendante l’augmentation significative du nombre de pactes du secteur public, bien qu’ils soient les seuls responsables des établissements d’enseignement supérieur et qu’ils puissent leur accorder une priorité politique plus élevée.

Nous aspirions à ce que le transfert et la traduction soient ancrés dans une nouvelle qualité du pacte pour la recherche et l’innovation. Nous avons formulé des critères clairs avec des objectifs ambitieux et vérifiables et les avons introduits dans les négociations. En conséquence, un atterrissage de précision a été réalisé, ce qui contribuera à une culture de transfert si importante pour l’Allemagne.

Dans la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle valeur “Nouvelles études et enseignements” et du nouveau pacte “Innovation dans l’enseignement supérieur”, il convient de placer la qualité de l’éducation et des enseignements au plus haut niveau. Cela doit se refléter dans l’utilisation des fonds dans les accords bilatéraux de pays par le biais de paramètres qualitatifs et garantie par des degrés de liberté maximum dans le nouveau Centre pour l’innovation et la qualité dans l’enseignement supérieur.

Il est important pour nous que, malgré le mandat de dix ans, le contrôle en cours du processus parlementaire soit assuré et que la tâche constitutionnelle puisse être vécue. Sur la question de savoir comment cela peut être assuré, nous sommes en discussion avec le ministère fédéral de la Recherche. “

Dr. Stefan Kaufmann: “Le gouvernement fédéral et les États se préparent pour l’avenir – c’est le signal des décisions prises aujourd’hui. Ceci est particulièrement important car la science et la recherche sont confrontées à une concurrence internationale croissante. Si nous voulons rester en tête en tant que pays innovateur, nous avons besoin d’universités fortes et d’une recherche de pointe. Les décisions prises aujourd’hui feront progresser le système scientifique et fourniront une certitude de planification. Les universités reçoivent en permanence des fonds fédéraux supplémentaires équivalents aux subventions précédentes, et les institutions de recherche non universitaires peuvent encore renforcer leur position de leader grâce à la croissance promise de 3%. Ce n’est pas une évidence en comparaison internationale. Nous accompagnerons le développement et la mise en œuvre des pactes de manière constructive et veillerons à ce que les critères de qualité soient remplis. “

