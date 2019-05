French News: Les profils IT-Grundschutz continuent de connaître le succès pour les compagnies de transport

La sécurité des informations à bord d’un navire géré par une société de transport présente de nombreux aspects particuliers à prendre en compte lors de la création d’un profil IT-Grundschutz. Conformément à la devise annuelle de l’ACS “Protecting Networks”, environ 50 experts des compagnies de transport, des constructeurs, des autorités, des instituts de recherche et d’autres organisations maritimes ont participé à l’atelier du 6 mai 2019 à Bonn pour discuter de leurs différentes perspectives. réunir un profil d’industrie commun. Le domaine d’application est axé sur les processus opérationnels liés à l’exploitation de navires – opérations nautiques (navigation), opérations techniques (maintenance), opérations de cargaison et communications. La publication du profil IT-Grundschutz est prévue pour la fin de l’année. Le “Profil IT-Grundschutz pour les entreprises de transport maritime – Sécurité minimale pour l’utilisation des sols” est également disponible en anglais.

Après la création réussie du “Profil IT-Grundschutz pour les compagnies de transport – sécurité minimale pour l’exploitation à terre”, l’association Hanseatischer Transportversicherer (VHT) a lancé une deuxième série d’ateliers portant sur l’exploitation du navire. L’Alliance for Cyber ​​Security Multiplier (ACS) renforce donc son engagement à renforcer la sécurité des informations dans les domaines du transport et de la logistique.