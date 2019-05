French News: L’industrie de la santé est un facteur de croissance et un moteur de l’emploi en Allemagne

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

Claudia Dörr-Voß, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Economie et de l’Énergie (BMWi), a présenté aujourd’hui les derniers chiffres du compte allemand pour les soins de santé pour 2018. Le secteur de la santé contribue de manière significative à la solidité de la situation économique en Allemagne et constitue à présent un des secteurs les plus importants de notre économie. Claudia Dörr-Voß: “Le secteur de la santé est un moteur de croissance et un moteur de l’emploi. Il a généré près de 370 milliards d’euros en 2018. Cela représente environ 12% de la valeur ajoutée brute allemande. Pour la première fois en 2018, le secteur de la santé a réalisé plus d’un milliard d’euros de valeur ajoutée brute par jour. Nos chiffres montrent qu’au cours des dix dernières années, le secteur de la santé a connu une croissance plus rapide de 4,1% par an par rapport à l’économie allemande dans son ensemble. Le nombre d’employés augmente également plus rapidement que la moyenne de l’économie allemande. Entre-temps, 7,6 millions de personnes travaillent dans le secteur de la santé, soit un emploi sur six. Tout cela montre que l’industrie de la santé est un pilier important de notre économie. Dans les années à venir, il sera important que les entreprises utilisent les opportunités de numérisation dans ce domaine. BMWi soutient ce processus par ses programmes de financement destinés aux petites et moyennes entreprises, tels que les centres de compétences Mittelstand 4.0. “Pour mesurer la contribution du secteur de la santé à la performance économique de l’Allemagne, BMWi a développé les comptes de l’économie de la santé il y a plusieurs années et a depuis été régulièrement mis à jour. Le GGR permet de montrer la performance économique du secteur de la santé et de la comparer à d’autres secteurs, ce qui n’est pas immédiatement possible sur la base des statistiques officielles.

