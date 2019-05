French News: L’unification européenne est une réussite

Source: CDU CSU

05/08/2019

La journée de l’Europe est une raison de célébrer

Le 9 mai est célébré comme la journée de l’Europe. Katja Leikert, leader adjointe du groupe parlementaire CDU / CSU, explique:

“À l’occasion de la Journée de l’Europe, nous célébrons les réalisations de l’unification européenne. Parce que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit ensemble au cours des dernières décennies. Jamais dans l’histoire et nulle part sur notre planète autant de personnes n’ont vécu dans une telle harmonie et une telle prospérité. Le marché unique européen a apporté un succès économique sans précédent aux nations européennes, en particulier à nous les Allemands Bien plus qu’un succès économique: l’Europe est une communauté de valeurs. Son noyau est la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Cette communauté de valeurs ne s’est pas produite par hasard en Europe. Il était né sur la base de notre culture chrétienne occidentale et serait impensable sans la dignité humaine personnelle et inaliénable qui découle de l’image chrétienne de l’humanité. surmonter la division de notre continent. Le charisme de l’Europe et son pouvoir d’attraction s’étendent aujourd’hui au-delà des frontières de notre continent. Nous pouvons être fiers de cela. C’est une raison de célébrer. “

