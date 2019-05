French News: L’université célèbre le jour de la victoire

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Des célébrations dédiées au Jour de la victoire ont ouvert le rassemblement au monument “À l’immortalité du défunt”. Les universitaires ont déposé des fleurs et une guirlande de mémoire au pied du monument. Le vice-président du conseil académique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Igor Gorlinsky, a adressé aux anciens combattants des mots de gratitude et un souhait de santé. Il a souligné que le 9 mai en Russie n’est pas simplement un État, mais une véritable fête nationale et qu’il ne peut tout simplement pas en être autrement. «Il est difficile de trouver dans notre pays une famille dont le sort n’aurait pas été le reflet de la guerre passée. Une longue période s’est écoulée depuis l’année victorieuse de 1945. Les nouvelles générations ont grandi, mais la gratitude sans fin envers ceux qui ont défendu l’indépendance et la liberté de notre pays reste dans leurs cœurs, a déclaré Igor Alekseevich. – Un merci spécial de l’Université – à nos anciens combattants. C’est vous et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd’hui, qui avez mené des batailles sur les fronts de notre Patrie, vécu à Leningrad assiégé, subi l’évacuation, le retour et la restauration de notre pays, nous devons la vie et nous pouvons travailler dans notre université d’origine ». Vladimir Davydov, président du Conseil des anciens combattants, du travail et du service militaire de l’Université a félicité ses collègues pour le Jour de la victoire. Au nom de tous les étudiants, Vyacheslav Volosnikov, vice-président du conseil des étudiants de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, a exprimé sa gratitude aux anciens combattants. razdnovaniya anniversaire de la Grande Victoire est traditionnellement le départ de la course de relais a été donné un nom dédié de la Faculté des études supérieures d’histoire, un héros de l’Union soviétique Viatcheslav Viktorovitch Vassilkovsky. La compétition sportive universitaire a eu lieu pour la première fois en 1948, en hommage à la mémoire et au respect de Vasilkovsky et de tous les héros de la Grande Guerre patriotique.Onze équipes portent le nom d’éminents scientifiques diplômés et employés de l’université: Dmitry Ivanovich Mendeleev, Vladimir – ont participé à la course Ivanovich Vernadsky, Ilya Ilyich Mechnikov, Lev Davidovich Landau et d’autres. Les participants à la course décident eux-mêmes du nom de leur équipe. Dans la liste proposée par la bibliothèque scientifique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, du nom de M. Gorki, figurent une centaine de chercheurs, personnalités publiques et artistiques de renom. Chaque année, les élèves choisissent différents personnages historiques, mais leurs traditions commencent à se définir. Par exemple, les alpinistes appellent toujours leur équipe en l’honneur d’Alexander Danilovich Aleksandrov, l’un des recteurs de l’Université d’État de Léningrad, le maître des sports, qui a gravi le sommet sans nom de la chaîne de montagnes 6222 Shakhdara, baptisée «Sommet de l’Université de Léningrad». Chebyshev. La deuxième ligne d’arrivée a été franchie par l’équipe nommée d’après Nikolai Viktorovich Nasonov et l’honorable troisième place a été occupée par l’équipe nommée d’après Peter Arkadyevich Stolypin. Mais selon la tradition, il n’y a pas de perdants dans le relais universitaire, ainsi les équipes nommées d’après A.D. Alexandrov, I.I. Mechnikov, S.P. Dyagilev, M.V. Lomonosov, L.D. Landau, O.F. Miller, V. I. Vernadsky et D.I. Mendeleïev ont également été récompensés.Un concert solennel a été organisé à l’Université de Saint-Pétersbourg, au cours duquel le choeur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg dirigé par Edward Krotman a interprété les plus célèbres chansons de la guerre.

