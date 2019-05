French News: Message d’information du Ministère de l’énergie de la Russie concernant la saison des risques d’incendie dans plusieurs régions de la Fédération de Russie

Source: Ministère russe de l’énergie

Le ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie a le contrôle constant sur le fonctionnement des installations de stockage de carburant et d’énergie au cours de la saison des incendies de 2019 et les interventions rapides en cas d’arrêt d’urgence d’équipements électriques ne permettent pas des accidents majeurs et systémiques, ni des pannes de courant de grande ampleur et durables. De la Russie du 23 mars 2016, n ° 203 “Sur la préparation du passage des saisons dangereuses 2015-2020” par les entreprises i) Le complexe des combustibles et de l’énergie a mis en place un ensemble de mesures pour se préparer au travail en période d’incendie, pour coopérer avec le ministère des Situations d’urgence et prévenir les situations d’urgence sur les installations électriques. 19488 hectares), Kurgan (13511 hectares), Irkoutsk (13113 hectares) et Amursky (10 847 hectares), dans le territoire de Trans-Baïkal (9135 hectares), selon les données opérationnelles disponibles, un risque immédiat de dysfonctionnement. Les brigades de sensibilisation, de réparation et de restauration dotées du matériel nécessaire sont toujours prêtes à éliminer rapidement les dégâts éventuels et les situations d’urgence. Ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie et Commission gouvernementale pour la sécurité de l’électricité (siège fédéral) Surveillance constante du passage d’une période de risque d’incendie dans les installations du secteur de l’énergie électrique, contrôle les mesures prises, garantit interaction avec les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie et les entités territoriales de l’EMERCOM de Russie.

29/04/2019

Du 25 au 28 juin 2019 se tiendra le VIIe Forum international de l’énergie en Russie (RIEF-2019), l’un des plus grands congrès et salons spécialisés du secteur des combustibles et de l’énergie.

