French News: Michael Kuffer: Nous sommes fiers de nos soldats

Source: CDU CSU

Madame la Présidente! M. Wehrbeauftragter! Collègues! Nos soldats ne sont pas seulement au centre de notre société, ils sont particulièrement attachés à cette société et à cette société. C’est pourquoi je dis que nous sommes fiers d’elle. Ils rendent un excellent service dans diverses opérations à travers le monde. Ils contribuent au niveau international à assurer la paix et à stabiliser les régions en crise. Pour cela, les soldats méritent tout notre respect et nos remerciements.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU, du SPD, du FDP et de l’Alliance 90 / Les Verts)

Ils font tout cela avec une grande motivation, parfois avec passion, avec un engagement personnel. Ils défendent leur santé et, au besoin, leur vie pour notre sécurité et notre liberté. Je vous le dis très clairement: pratiquement aucun groupe professionnel n’associe un aussi immense sacrifice de soi à son engagement professionnel. La parole de volonté de tout donner n’est nulle part aussi littéralement que chez nos soldats.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Pour cette raison même, il est évident que le Bundestag allemand veille à ce que ces personnes bénéficient d’un soutien personnel à leur service et du meilleur matériel possible. Nous avons reconnu ce besoin d’agir par le passé. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses et amorcé le redressement dans de nombreux domaines. C’est bien; mais c’est loin d’être suffisant pour nous. Nous devons donc garder un œil sur l’objectif et poursuivre ce que nous avons réalisé jusqu’à présent.

L’engagement de 2% vis-à-vis de l’OTAN s’applique. Pour nous, il est indispensable de préparer notre Bundeswehr de manière durable, opérationnelle et opérationnelle. Je dis très clairement: nous respectons nos obligations vis-à-vis de l’alliance. Dans ce contexte, je dois dire très franchement: le projet de budget pour 2020 présenté par le ministre des Finances

(Thomas Hitschler [SPD]: Du gouvernement fédéral!)

et pour la planification financière à moyen terme ne répond pas à cette exigence de loin. En tant que CSU, nous affirmons clairement ici que nous devons travailler dur à ce stade. Nous avons atteint une tendance positive avec un grand engagement. Cela devrait continuer. Nous n’acceptons pas un pas en arrière.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

Comme on l’a déjà mentionné, l’un des facteurs les plus importants pour une troupe moderne et tournée vers l’avenir est sans aucun doute le recrutement de jeunes talents. En tant que CSU, nous accordons une grande priorité à ce sujet. C’est pourquoi nous avons clairement préconisé d’amener la Bundeswehr dans les écoles; parce que nos soldats sont bien plus qu’une partie de notre architecture de sécurité. Vous êtes un citoyen en uniforme et un pilier de notre société. Donc – même si cela a déjà été dit; Je ne peux pas vous épargner – vous pouvez même secouer la tête à l’initiative de la social-démocratie de Berlin pour bloquer nos soldats des écoles. Mesdames et messieurs, tenez votre tête, ils devraient. Mais vous ne devriez pas les voir. Quel genre de pauvre double standard est-ce?

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et du FDP et des membres de l’AfD)

MIL OSI