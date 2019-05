French News: N. Tikhomirov: les citoyens de Vologda chérissent la mémoire de leurs compatriotes décédés sur les fronts de la Grande Guerre patriotique

Source: Russie – Conseil de la fédération

Au cours d’un voyage dans la région de Vologda, le sénateur a déposé des fleurs sur l’obélisque des soldats de Vologda.

Membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord déposant des couronnes et des fleurs au mémorial de la flamme éternelle lave », érigé à la mémoire de Vologda, qui est mort dans la Grande Guerre patriotique.

Cérémonie de dépôt de fleurs et de gerbes au mémorial de la flamme éternelle de la gloire

Nikolai Tikhomirov et Oleg Kuvshinnikov ont participé à la cérémonie de dépôt de couronnes et de fleurs au mémorial de la Flamme éternelle de la gloire

Ont également assisté à la cérémonie les chefs du centre régional, les députés de l’Assemblée législative et de la Douma municipale, des anciens combattants, des employés de maison, des représentants de collectifs de travailleurs et d’organisations publiques, des étudiants, des étudiants d’écoles et collèges, de jeunes hommes et de cadets.

En déposant des couronnes et des fleurs sur la Flamme éternelle, nous rendons hommage au profond respect pour la grandeur de l’exploit, le courage et la persévérance des héros victorieux

«Les citoyens de Vologda chérissent la mémoire de leurs compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l’indépendance de notre patrie. En déposant des couronnes et des fleurs sur la Flamme éternelle, nous rendons hommage à la grandeur de l’exploit, au courage et à la persévérance des héros victorieux. Leur héroïsme, leur loyauté au devoir et leurs idéaux élevés seront toujours un exemple d’amour véritable pour la Patrie, d’implication dans son destin, de responsabilité pour son avenir », a déclaré Nikolai Tikhomirov. dédié à la célébration du 74e anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique. Les anciens combattants et les participants à la guerre, les ouvriers au foyer, les enfants de la guerre sont devenus les invités d’honneur de la soirée festive.

