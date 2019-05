French News: Nouvelles dents: haute résistance – et prêtes à l’emploi

Source: Fraunhofer-GesellschaftLa dent est gravement endommagée et doit être réparée. Les dentistes utilisent différents matériaux, y compris le vitrocéramique. De plus, comme ils agissent de la manière la plus naturelle possible, le médecin peut finir une prothèse en vitrocéramique directement dans la pratique. Pour ce faire, il enregistre d’abord la situation dentaire dans la bouche du patient via un stylo-caméra, un logiciel calcule les données CAO individuelles, un dispositif de fraisage coupe la couronne automatiquement via CAM et s’adapte avec précision. Par la suite, l’ébauche est durcie à au moins 800 degrés Celsius – une étape fastidieuse. De plus, la couleur de la couronne change à la suite de l’échauffement. Il se peut donc que la couleur du bridge ne corresponde pas parfaitement aux dents restantes: elle doit ensuite être adaptée par un vernis.Glaskeramiken était épuisé. Les dentistes comme les patients veulent cependant un produit aussi rapide à personnaliser que le patient. La chaise du dentiste peut attendre – on parle aussi de traitement au fauteuil. En outre, les prothèses dentaires doivent avoir la plus grande résistance possible pour résister aux contraintes réellement durables. Dans les vitrocéramiques antérieures, de telles améliorations n’étaient plus possibles: elles étaient considérées comme épuisées. Bernhard Durschang et dr. Jörn Probst de l’Institut Fraunhofer pour la recherche sur le silicate ISC à Würzburg se développe actuellement avec les sociétés VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG et DeguDent GmbH. Pour cela, les deux chercheurs Fraunhofer ont reçu le prix Fraunhofer “Technologie pour l’être humain”. «Notre vitrocéramique, à plus de 500 MPa, est nettement plus solide et robuste que la vitrocéramique conventionnelle, qui n’atteint qu’environ 350 MPa», déclare Probst, responsable de l’application santé de Fraunhofer ISC depuis 2002. »De plus, la post-cuisson dans le four peut être omise. Et: la vitrocéramique présente d’excellentes optiques dans toutes les nuances grâce à sa translucidité ressemblant à de l’émail. La prothèse peut être sélectionnée de manière optimale en fonction de la couleur de la dent du patient et a un aspect tout à fait naturel. “Penser en dehors de l’objectif conduisait au but recherché Mais comment les chercheurs ont-ils réussi à obtenir autant d’améliorations à partir d’un matériau réellement épuisé? Les vitrocéramiques consistent en une phase vitreuse amorphe et une partie cristalline. Auparavant, les chercheurs essayaient d’augmenter autant que possible la proportion de la phase cristalline – après tout, c’était ce qui faisait la force. Cependant, les deux scientifiques de l’ISC Fraunhofer ont rompu avec cet avis théorique. “Au lieu de cela, nous nous sommes penchés sur les propriétés de la phase vitreuse et avons obtenu des résultats stupéfiants”, explique Durschang, qui développe du verre et de la vitrocéramique à l’ISC Fraunhofer depuis 1996. “Le mélange de la partie amorphe de divers oxydes métalliques augmente sa résistance. Ainsi, la partie amorphe du verre résiduel déplaisant dont vous souhaitez vous débarrasser se transforme en une fraction utile qui augmente même la résistance globale. “Le projet allait bien au-delà du développement matériel réel. Les deux sociétés partenaires ont tout reçu d’un seul fournisseur: de la première idée de solution à l’usine de production certifiée CE. Pendant ce temps, la nouvelle vitrocéramique est déjà utilisée par de nombreux dentistes. Les ventes annuelles de ces vitrocéramiques dans les deux sociétés partenaires sont déjà de l’ordre de deux millions de dollars – des taux de croissance annuels d’environ 20% sont attendus pour les années à venir.

