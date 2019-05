French News: Pavel Kolobkov a rencontré des vétérans du sport à la veille du jour de la victoire

Source: Ministère des sports de Russie

À la veille du jour de la victoire, le ministre des sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, a rencontré des vétérans du sport – des travailleurs de l’époque de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 et des militants de l’Union des sportifs de Russie.

«Je suis très heureux de vous revoir au ministère des Sports de la Fédération de Russie», a déclaré Pavel Kolobkov aux invités. – Nous célébrons de bonnes vacances – Jour de la victoire. Nos athlètes et nos entraîneurs des premiers jours de la Grande Guerre patriotique étaient à l’avant-garde, des détachements séparés s’étaient formés, les athlètes étaient à l’avant-garde parmi les partisans, leurs actes héroïques resteront à jamais dans notre mémoire. Nous sommes fiers d’eux et comprenons tout ce que nos athlètes et nos athlètes ont fait pour la victoire de l’URSS dans la Grande Guerre patriotique. Même pendant les compétitions sportives de guerre, les championnats nationaux, les matches de football ne se sont pas arrêtés. Cela a aidé notre pays à survivre dans ces temps difficiles et tragiques. “

Le ministre a félicité les invités pour les prochaines vacances et leur a souhaité une bonne santé et une longue vie.

Les invités d’honneur du gala étaient:

David Yakovlevich Berlin – entraîneur honoré de l’URSS, fondateur et président du club de basketball féminin Spartak-Noginsk (région de Moscou), vétéran de l’arrière;

Ninel Vasilievna Krutov – Maître des sports honoré de l’URSS, a remporté la médaille olympique (bronze), la première de l’histoire du sport national, en plongée;

Galina Evgenevna Gorokhova – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur honoré de l’URSS et de la Russie, travailleur honoré de la culture physique de la Fédération de Russie, triple champion olympique d’escrime, président de l’Union russe des athlètes;

Larisa Semyonovna Latynina – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur honoré de l’URSS, travailleur honoré de la culture physique de la Fédération de Russie, neuf fois champion olympique de gymnastique;

Alexander Y. Vinogradov – Maître des sports honoré de l’URSS, double champion olympique d’aviron en canoë-kayak, premier vice-président de l’Union russe des athlètes;

Tamara Andreevna Zhaleyeva – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur honoré de l’URSS et RSFSR, multiple championne de la gymnastique artistique de l’URSS;

Elena Ilyinichna Shcherbacheva – Maître honorée des sports de l’URSS, multiple championne d’Europe d’aviron

Leonid Vladimirovich Bartenev – Maître des sports honoré de l’URSS, double médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’athlétisme, était en territoire occupé pendant la guerre;

Alexander Vasilyevich Privalov – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur distingué de l’URSS, médaillé d’argent et de bronze aux Jeux olympiques en biathlon;

Nina Alekseevna Zhuk – Entraîneur émérite de la RSFSR, première patineuse artistique de l’URSS – la médaillée d’argent du Championnat d’Europe, était à Leningrad assiégée pendant la Seconde Guerre mondiale

Vitaly Kovalenko – Maître des sports honoré de l’URSS, Ouvrier distingué de la culture physique de la Fédération de Russie, champion olympique de volleyball;

Nikolai Ivanovich Rusak – entraîneur honoré de l’URSS, président du Comité des sports de l’URSS en 1989-1991;

Valentina Sergeevna Stenina – Maître honorée des sports de l’URSS, double médaillée d’argent aux Jeux olympiques en patinage de vitesse;

Arkady Semenovich Genson – Travailleur émérite de la culture physique de la Fédération de Russie, militant de l’Union des athlètes de Russie;

Roman Osipov – entraîneur honoré de l’URSS, travailleur honoré de la culture physique de la Fédération de Russie;

Aino Andreevna Puronen – Maître des sports honoré de l’URSS, multiple vainqueur des Championnats du monde de cyclisme;

Lidia Gavrilovna Ivanova – Maître des sports honorée de l’URSS, entraîneur honorée de l’URSS, double championne olympique de gymnastique artistique;

Klara Ivanovna Nesterova – Maître des sports honoré de l’URSS, premier champion olympique soviétique de patinage de vitesse, ouvrière arrière;

Erlena Tikhonovna Safronova – maîtresse des sports de classe internationale, championne de l’URSS en plongée;

Vyacheslav Nikolaevich Ivanov – Maître des sports honoré de l’URSS, triple champion olympique de l’aviron

Yevgeny Penyaev – Maître des sports honoré de l’URSS, Travailleur distingué de la culture physique de la Fédération de Russie, médaillé de bronze aux Jeux olympiques en canoë;

Vladimir Yevdokimovich Smirnov – Ouvrier émérite de la culture physique de la Fédération de Russie, président de la Voluntary Sports Society “Crop” de Russie;

Nadezhda Arskaya – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur honoré de la Russie, travailleur honoré de la culture physique de la Fédération de Russie, champion du monde d’escrime, directeur général du club d’escrime “Dinamo-Moscou”;

Alzhan Musurbekovich Zharmukhamedov – Maître des sports honoré de l’URSS, champion olympique de basketball;

Ivan Ivanovich Edeshko – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur distingué de l’URSS et de la Russie, champion olympique de basketball;

Lyudmila Evgenievna Titova – Maître honorée des sports de l’URSS, championne olympique de patinage de vitesse, vice-présidente de l’Union russe des athlètes;

Anna Borisovna Aleshina – Honoré Maître des sports de l’URSS, Honoré Travailleur de la culture physique de la Fédération de Russie, Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de l’aviron, Vice-présidente de l’Union russe des athlètes

Tatyana Filippovna Sarycheva – Maîtrise des sports de l’URSS, double championne olympique de volleyball;

Nelli Vasilievna Feryabnikova – Maître des sports honoré de l’URSS, entraîneur honoré de la Russie, double champion olympique de basketball;

Galina Andreevna Mishenina – Maître des sports honorée de l’URSS, médaillée de bronze aux Jeux olympiques en aviron.

La réunion de fête était accompagnée de chansons des années de guerre interprétées par les lauréats des festivals artistiques russes de Larisa Yalynskaya et Peter Saveliev, ainsi que de représentations d’étudiants de l’Université d’État de la culture physique, des sports, de la jeunesse et du tourisme de Russie.

À la fin, les invités ont reçu des fleurs et des souvenirs du ministère des Sports de la Russie.

Photo: Dmitry Zharkov

Service de presse du ministère des Sports de Russie

