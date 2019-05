French News: Planification de l’infrastructure plus rapidement grâce à l’apprentissage automatique

Source: Fraunhofer-GesellschaftInternet encore trop lent? Cela devrait changer à l’avenir: d’ici la fin de 2025, toute l’Allemagne devrait avoir accès à des réseaux gigabits. C’est un objectif déclaré du gouvernement fédéral. Cependant, cela n’est possible qu’avec des câbles à fibres optiques. Mais où transférez-vous ces meilleurs? Cette question n’a guère de réponse jusqu’à présent. Enfin, d’innombrables paramètres doivent être pris en compte: les arbres sont-ils endommagés par les travaux de génie civil? Les revêtements de sol coûteux tels que le plâtre sont-ils traversés? Jusqu’à présent, les employés de la société de télécommunications respective effectuent chaque rue de la région, en prenant des photos, en prenant des mesures et en les évaluant manuellement. Planification de la marche: quelques jours au lieu de plusieurs semainesProf. Alexander Reiterer, Dominik Störk et Dr. med. Katharina Wäschle de l’IPM Fraunhofer à Fribourg a apporté une solution à ses recherches et a été honorée pour le prix Joseph von Fraunhofer de cette année. “Nous avons développé une chaîne de processus unique capable d’analyser automatiquement les données bidimensionnelles et tridimensionnelles, de reconnaître les objets spécifiques à l’application et de les intégrer dans des cartes de planification numériques”, explique le professeur Alexander Reiterer, responsable du développement de l’IPM de Fraunhofer. Pour Deutsche Telekom, qui est la première entreprise à s’appuyer sur la nouvelle chaîne de traitement de l’IPM Fraunhofer, cela signifie que la planification de l’expansion de la fibre optique dans une petite ville ne prend que quelques jours au lieu de plusieurs semaines. »Les premiers tests montrent que la base de données de notre outil de Deutsche Telekom nous permet d’effectuer le processus de planification dans son intégralité jusqu’à 70 fois plus rapidement – et de manière totalement automatique», ajoute Dominik Störk, informaticien à l’IPM.100 000 images de formation. Ils forment des données précises au centimètre, qui sont enregistrées par des véhicules de mesure spéciaux équipés de caméras, de scanners laser et de systèmes de positionnement spatial des données. L’astuce réside dans l’évaluation de ces données: le système reconnaît automatiquement les objets se trouvant dans la zone considérée à l’aide de procédures d’apprentissage automatique. Mais avant que le système puisse évaluer les données collectées, il doit d’abord être formé. Le grand défi était donc de constituer une base de données appropriée pour la formation. “Sur près de deux millions d’images, environ 100 000 images représentatives ont été sélectionnées et évaluées manuellement par 50 employés sur une période de 12 mois: 30 classes d’objets différentes ont été annotées”, explique le Dr med. Katharina Wäschle, scientifique à l’IPM Fraunhofer. L’ensemble de données qui en résulte est unique au monde en termes de diversité – notamment de conditions météorologiques différentes – et de qualité. L’équipe a ainsi formé un réseau de neurones, composant essentiel de la détection automatisée. Un ensemble de règles heuristique optimise en outre l’évaluation. Il contient des informations telles que “des bouches d’égout au sol” ou des “trottoirs au bord des routes”. De cette manière, le système affecte à chaque point de données les informations auxquelles il appartient. L’exemple de Deutsche Telekom montre à quel point de telles cartes sémantiques sont importantes: Plus de 1 800 entreprises de génie civil allemand utiliseront à l’avenir les données créées par Fraunhofer-Tool pour étendre leur réseau de fibres optiques. La société de construction STRABAG AG, qui surveille les sites de construction d’autoroutes et de routes avec un système de drones, utilisera également la technologie Fraunhofer pour l’évaluation. L’Institut fédéral de recherche sur les routes BASt l’utilise dans le cadre d’un projet pilote pour actualiser sa cartographie du mobilier urbain.

MIL OSI