French News: Plus de salaire – de meilleurs soins

Source: CDU CSU

05/08/2019

Kerstin Vieregge sur le renforcement de la capacité opérationnelle de la Bundeswehr

La Bundeswehr manque des soldats. Une loi vise maintenant à rendre le service de l’arme plus attrayant. Le politicien de la défense du groupe parlementaire CDU / CSU, Kerstin Vieregge, répond à trois questions sur l’état de préparation au recours à la force, conseillé par le Bundestag.

Madame Vieregge, la loi prévoit toute une série de mesures, allant d’un meilleur salaire de départ à la promotion de la formation continue, en passant par l’amélioration de la prévoyance en matière de retraite. Vieregge: Selon la loi sur le renforcement de l’état de préparation des forces armées allemandes, un autre projet important de l’accord de coalition a été mis en œuvre: la loi sur l’assurance, qui a considérablement amélioré l’accès à l’assurance maladie pour les soldats plus âgés. Cela profite également directement aux membres de la Bundeswehr. Cette loi aide maintenant à atteindre les objectifs de redressement du personnel et de l’appel de l’Agenda. Cela signifie que la Bundeswehr devrait se développer à nouveau après des années de contraction et que le service militaire deviendrait plus attrayant. La faction CDU / CSU peut en être fière. Après tout, nous dépenserons dans les quatre prochaines années 380 millions d’euros supplémentaires pour nos soldats ainsi que pour les fonctionnaires de la Bundeswehr.

Plus de reconnaissance

Face à la pénurie de travailleurs qualifiés, est-il préférable que la Bundeswehr fasse concurrence aux autres employeurs? Vieregge: Grâce aux modifications de la loi, la Bundeswehr devient plus attrayante en tant qu’employeur. Cela se traduit par des mesures très différentes: les volontaires, par exemple, reçoivent nettement plus d’or militaire; Les sous-officiers et les sergents d’état-major peuvent devenir des soldats professionnels. L’offre de soldats dans les missions étrangères est étendue. À l’avenir, les membres de nos forces armées déployés dans des utilisations dites de déploiement recevront le supplément d’utilisation approprié. Le terme utilisation opérationnelle désigne une activité officielle qui, bien que similaire à une mission, n’est pas juridiquement égale, car il n’existe pas de mandat du Bundestag. À cet égard, par exemple, nos soldats qui sont stationnés en Lituanie dans le cadre d’une mission de l’OTAN en bénéficient maintenant.

Mais il est également clair que l’attractivité du service dans la Bundeswehr ne peut être obtenue que par des mesures individuelles. Rendre la Bundeswehr plus attrayante est une exigence permanente pour nous, les politiciens. Avant tout, l’État et la société doivent donner plus de reconnaissance à nos soldats.

Aide aux soldats traumatisés

Les soldats reviennent souvent d’une mission traumatisée. Ce qui est fait pour eux et pour leurs proches Les forces armées allemandes proposent une large gamme de services pour les soins et l’assistance aux victimes de la catastrophe: assistance médicale et psychologique complète et indemnisation. Bien entendu, les circonstances particulières de la maladie sont prises en compte dans la gestion du personnel.

La loi sur l’amélioration de la préparation des forces armées allemandes crée également une base légale permettant aux membres de la famille et aux soignants de se faire rembourser pour des mesures thérapeutiques. Ainsi, une exigence importante dans les rangs des associations, mais en particulier des experts en thérapie de la Bundeswehr, est incluse.

MIL OSI