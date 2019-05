French News: Quinze ans d’adhésion de la Pologne à l’UE

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Quinze ans d’adhésion de la Pologne à l’UE

Vous avez désactivé JavaScript

26 avril 2019

Quinze ans d’adhésion de la Pologne à l’UE

Le 1er mai 2004, la Pologne, avec la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Slovénie, Chypre et Malte, a adhéré à l’UE. L’élargissement de 2004 a été le plus important de l’histoire de l’Union.

Dans un premier temps, le 16 décembre 1991, en Pologne. Un moment symbolique est venu le 8 avril 1994 en République de Pologne. Accord officiel avec le référendum sur l’UE, qui s’est tenu les 7 et 8 juin 2003, 77,45% des Polonais ont voté en faveur de l’adhésion à l’Union européenne. ont rejoint l’UE depuis 2004. La Pologne est la sixième économie de l’UE. La Pologne est un membre actif et important de l’Union, qui participe aux principaux débats sur son avenir, sa migration, son climat et sa politique économique. L’adhésion de la Pologne à l’UE renforce l’adhésion de la Pologne aux avantages de Solidarité, politiques et sociaux. […] L’adhésion à l’UE est devenue le fondement de la modernisation de notre État, de notre économie et de notre politique étrangère “, a déclaré le 14 mars 2019 le ministre des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz dans son projet de République de Pologne.

Bureau de presse du MAE

© 2012 Ministère des affaires étrangères