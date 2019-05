French News: Rapide comme la rondelle, dur comme le hockey sur glace

Source: Fraunhofer-GesellschaftComment la formation du défenseur réagit-elle à la ligne d’attaque? À quelle vitesse la rondelle vole-t-elle sur la glace? Les analyses et les évaluations de jeu sont essentielles dans les sports de compétition. Jusqu’à présent, cependant, ils ne pouvaient être effectués qu’après le déménagement approprié. Les matchs de hockey du “week-end des étoiles Honda NHL 2019” du 24 au 27 janvier 2019 à San José, aux États-Unis, ont vu les fans et les experts prendre une nouvelle dimension pour la première fois. En temps réel, les données des joueurs et de la rondelle ont été analysées et préparées: c’est une nouveauté absolue. Le système sera installé dans les 32 stades de la ligue nationale de hockey LNH en 2020. La technologie nécessaire a été mise au point par une équipe de 20 chercheurs de l’Institut Fraunhofer pour les circuits intégrés IIS de Nuremberg. Il est commercialisé par la société essaimée new-yorkaise Jogmo World Corp., dans laquelle Fraunhofer IIS détient 25% des actions. Thomas von der Grün et Norbert Franke de Fraunhofer IIS et Thomas Pellkofer de Jogmo World Corp. sont des représentants de l’équipe. Le prix Joseph-von-Fraunhofer. Position de Puck: mesurée 2 000 fois par seconde »Nous avons installé à Puck un émetteur qui envoie un signal à 16 récepteurs répartis dans le stade», explique von Grün, responsable du département Fraunhofer IIS. La particularité réside non seulement dans l’analyse en temps réel et le grand nombre de joueurs traçables, mais surtout dans le taux de mesure élevé. La position de la rondelle est donc mesurée 2 000 fois par seconde. À une vitesse de pointe de 140 kilomètres à l’heure, cela signifie: tous les deux centimètres. La position du joueur détermine le système 200 fois par seconde. De nombreux avantages pour les spectateurs, les joueurs, les entraîneurs, les équipes et les ligues. Mais que peut-on faire avec les données? “Il existe trois niveaux d’évaluation”, explique Franke, responsable du groupe Fraunhofer IIS. “Tout d’abord, le suivi classique, des questions comme: à quelle vitesse la rondelle at-elle bougé? Mais notre système va bien au-delà: parce que nous incluons également le deuxième niveau, l’analyse: “Combien de temps faut-il au joueur pour accepter la rondelle et marquer un but? À l’avenir, selon le plan des scientifiques, le système devrait également inclure le troisième niveau, l’analyse tactique des mouvements, ce qui représente un élément de tension supplémentaire pour les supporters. Pour les pros, la nouvelle technologie offre beaucoup de potentiel. Parce que l’évaluation en temps réel de leurs performances permet une formation spéciale de la perception. Par exemple, le gardien de but peut optimiser son jeu de position pendant l’entraînement. Cependant, le système n’est nullement limité aux applications sportives. “En choisissant le sport d’équipe le plus rapide, puis à l’intérieur, nous avons choisi l’application la plus difficile possible”, déclare Pellkofer. “C’est pourquoi nous pouvons gérer d’autres tâches de suivi difficiles.”

MIL OSI