French News: Rapport: première réunion de la commission d’extrême droite 2019

Source: Bundestag – ALLIANCE, LE PARTI FÉDÉRAL VERT DES ENGAGEMENTS Dernièrement, les rapports se sont multipliés, prouvant que des structures et des réseaux d’extrême droite sont en train d’être consolidés dans des agences étatiques. On a appris récemment qu’un avocat de Francfort et un sergent de la NSU avaient été menacés de mort à plusieurs reprises par un groupe d’extrême droite. Les enquêtes sur le groupe conduisent à des policiers de Francfort. Au cours d’une fouille détaillée, la taz a découvert un réseau terroriste de droite national dans la Bundeswehr, dans lequel soldats, officiers de police et agents de sécurité privés se préparaient à l’effondrement de l’ordre public. Parallèlement, les droits extrêmes se rapprochent de plus en plus de la musique et des arts martiaux. La Thuringe est devenue ces dernières années un centre de concerts de rock d’extrême droite, inquiétants et qui posent de nouveaux défis aux démocraties que nous avons rencontrés lors de la première réunion de la commission sur l’extrémisme de droite en 2019 avec des parlementaires et experts verts fédéraux et régionaux. Oliver von Dobrowolski, premier président de PolizeiGrün eV, a souligné que les incidents d’extrême-droite dans la police ne pouvaient pas être déclarés comme des cas isolés et a attiré l’attention sur le champ sombre des attitudes extrémistes de droite chez les autorités allemandes. Les forces de police entrent souvent en contact avec des groupes sociaux marginaux dans la vie quotidienne, ce qui renforcerait les stéréotypes. Selon Dobrowolski, des séminaires obligatoires pour renforcer les compétences en matière de diversité, des superviseurs de bas niveau et une formation politique accrue dans les services de police pourraient contrecarrer cette évolution, a déclaré Martin Thüne, scientifique et policier en matière de police, appelant à la création et à la promotion d’une culture d’erreurs au sein de la police , Afin de réaliser un processus de modernisation au sein de la police, l’organisation de la police devrait également s’ouvrir aux personnes ayant d’autres antécédents professionnels. Il est également important de nommer un agent de police indépendant, selon Thüne.Prof. Dr. Ley, sociologue, a plaidé pour que les cadres de la police soient mieux informés sur la manière de traiter les phénomènes de radicalisation. En outre, il était important de renforcer la coopération déjà existante avec les services de conseil externe de la police et de les intégrer à la formation de la police, ce qui a permis de présenter un plan en cinq points visant à lutter contre l’extrémisme de droite dans la police. La police, en tant que bras visible du monopole de l’État sur le pouvoir, joue un rôle particulier dans la défense de l’état de droit et de la démocratie. Les incidents anticonstitutionnels et d’extrême droite dans la police et au cours des derniers mois, par exemple en Saxe, dans la Hesse et à Reinland-Pfalz, doivent donc être traités de manière rigoureuse et punissables au regard du droit pénal et disciplinaire. La session interne de la commission de l’extrémisme de droite a été suivie par le congrès Réseaux “, en collaboration avec Madeleine Henfling, MdL en Thuringe. En prélude au congrès, nous avons discuté vendredi soir avec Christina Schmidt (journaliste au taz), Heike Kleffner (directrice de l’Association des services de conseil pour les victimes de violences de droit, racistes et antisémites), Oliver von Dobrowolski (1er président de Police Green eV) et Anton Hofreiter (président du groupe parlementaire d’Alliance 90 / Les Verts) sur le podium des structures extrémistes de droite au sein des autorités gouvernementales. Samedi, nous nous sommes assis dans divers panels, entre autres avec les mouvements ethniques, les arts martiaux et le rock légal, les nouveaux droits et l’anti-féminisme mis à part.

MIL OSI