French News: S. Loukine a participé à une réunion du Conseil de coordination sur le développement de la propriété intellectuelle dans la région de Voronej

Source: Russie – Conseil de la fédération

Ils ont discuté de questions d’actualité concernant la création du cadre réglementaire nécessaire et la définition d’une stratégie de promotion des marques régionales.

Membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord, représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Voronej Sergey Lukin LukinSergey Nikolaïevitch représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Voronej propriété intellectuelle dans la région de Voronej. Des questions d’actualité ont été discutées cadre réglementaire nécessaire et anie la définition des stratégies pour promouvoir les marques régionales. Les directeurs des départements concernés, les recteurs des universités de Voronej, des représentants d’institutions budgétaires et d’organisations publiques ont assisté à la réunion.

La propriété intellectuelle est désormais le garant de la durabilité économique.

“La propriété intellectuelle est actuellement le garant de la durabilité économique. Le Président de la Fédération de Russie a qualifié le développement de cette sphère de facteur clé pour atteindre les objectifs indiqués dans les projets nationaux. Le Conseil de la fédération porte une attention particulière aux questions de propriété intellectuelle “, a déclaré Sergey Lukin. Le parlementaire a rappelé que le thème de l’une des réunions du Conseil de la propriété intellectuelle au Conseil de la fédération était le développement de cette institution dans les entités constitutives de la Fédération de Russie. Il s’agissait en particulier de promouvoir les régions de leurs propres marques reconnaissables. Selon lui, cet outil efficace de développement économique est conçu pour préserver la production régionale unique et garantir la croissance des revenus dans les budgets à tous les niveaux, y compris la trésorerie locale. “Sergey Lukin a noté que, sous les auspices du ministère du Développement économique de la Russie, un projet de recommandation sur le développement du marché de la propriété intellectuelle avait été préparé. les questions de protection et d’enregistrement des marques régionales, la création d’un cadre réglementaire à cet effet, la définition des fonctions et des pouvoirs des autorités. «La Russie a maintenant une législation systémique dans le domaine de la protection de l’appellation d’origine des marchandises, mais il subsiste certaines lacunes dans ce domaine, qui doivent être comblées au niveau fédéral. Il est notamment nécessaire de protéger juridiquement un tel objet de propriété intellectuelle indépendant en tant qu ‘”indication géographique”. Dans un proche avenir, il est prévu d’apporter des modifications à la base législative fédérale. La tâche du Conseil de coordination est de préparer des propositions concrètes pour finaliser la stratégie de promotion des marques régionales, en prenant des initiatives qui seront prises en compte à la chambre haute. “De l’avis de Sergey Lukin, l’enregistrement de marques fortes et compétitives dans la région de Voronej garantissant la qualité des produits locaux contribuera non seulement à économie, mais aussi une composante de réputation. «Les marques régionales désignent un territoire spécifique et l’environnement géographique détermine en grande partie les caractéristiques du produit. C’est ce qui est demandé dans la quasi-totalité du monde et est un facteur important pour accroître la notoriété et l’attractivité de chaque sujet de la Fédération de Russie sur le plan des investissements, en créant des conditions favorables à la formation de capital humain, à la création de nouveaux emplois et au développement des petites et moyennes entreprises. ” renforcer le système qualité et la certification des produits. À son avis, les travaux dans cette direction devraient être poursuivis en tenant compte de l’expérience locale et des tendances mondiales existantes.Il a été noté lors de la réunion que la région de Voronej se classait systématiquement parmi les dix principales régions en termes d’indicateur clé du développement de la propriété intellectuelle – le niveau d’activité inventive. Fin 2017, notre région se classait au dixième rang en Russie et au troisième rang dans le district fédéral central. Cependant, malgré la stabilité de l’activité en matière de brevets, il existe un certain nombre de problèmes, pour lesquels une solution globale est nécessaire pour élaborer des documents stratégiques régionaux régissant le domaine de la propriété intellectuelle, ainsi que pour préparer des plans d’action pour leur mise en œuvre. Le plus optimal est l’allocation d’une partie spéciale de la Stratégie actuelle pour le développement socio-économique de la région jusqu’en 2035. La nécessité de promouvoir activement le développement progressif de l’activité inventive a également été soulignée. Actuellement, dans la région de Voronej, il existe trois centres de soutien et d’innovation technologiques (TISC), dont deux – basés sur les universités. Les membres du Conseil de coordination ont suggéré de créer de tels centres dans chaque établissement d’enseignement supérieur et, si possible, de faire revivre les traditions des cercles de jeunes techniciens qui existaient auparavant. «La propriété intellectuelle est un outil important pour faire participer le potentiel créatif des citoyens à l’économie du pays. La disponibilité des connaissances scientifiques, des valeurs culturelles, sans lesquelles le développement de la société et la préservation de l’identité nationale est impossible, est également déterminée par les progrès du domaine de la propriété intellectuelle. Et nous devons renforcer sa protection juridique en créant des conditions attractives pour l’enregistrement des brevets sur le territoire de notre région et de l’ensemble de la Russie », a déclaré Sergey Lukin.

