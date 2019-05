French News: Sentiment du marché: “Stupéfié”

Le scepticisme l’emporte: 9% des investisseurs professionnels et 8% des investisseurs privés ont vendu leurs valeurs de premier ordre depuis le sondage précédent mené il y a deux semaines. 11 ou 12 pour cent ont fait un short. Le DAX a perdu 90 points au cours de cette période. Joachim Goldberg s’attend à une couverture en plus des prises de bénéfices, compte tenu du sommet temporaire de l’année, décision qui serait “confortablement” confirmée par l’actualité. Les deux indices de sentiment se situent maintenant dans la fourchette pessimiste avec -14 points. Selon l’économiste du comportement, le marché n’est pas si mal couvert. De nouvelles baisses sont les bienvenues pour les rendements baissiers. Si les nouvelles sont révélées, les pessimistes doivent rapidement récupérer leur visibilité. Les deux scénarios sont favorables: “à moins que le marché ne soit surchargé par des sorties de capitaux étrangers”.

