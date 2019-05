French News: Six pilotes forts dans la BMW M8 GTE: la mission de pilote pour les 24 Heures du Mans a été confirmée

Source: BMW Group Munich. Le 15/16. Le 25 juin, les 24 heures du Mans (FRA) clôtureront la Super Saison 2018/19 du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC). BMW M Motorsport a maintenant nommé les six pilotes qui participeront à la BMW M8 GTE du BMW Team MTEK à la Sarthe. Outre les pilotes réguliers de l’équipe, Martin Tomczyk (GER), Nick Catsburg (NED), António Félix da Costa (POR) et Augusto Farfus (BRA), les deux pilotes d’entreprise BMW Philipp Eng (AUT) et Jesse Krohn (FIN) seront en compétition Mans être là. “Les 24 Heures du Mans sont la plus grande course d’endurance du monde et l’un des temps forts de notre calendrier”, a déclaré Jens Marquardt, directeur de BMW Motorsport. “C’est peut-être un peu plus que cette année de toute façon. Enfin, nous célébrons des anniversaires spéciaux. Il y a 20 ans, nous avons célébré la victoire finale avec la BMW V12 LMR. Et il y a 80 ans, nous étions au départ avec la BMW 328. Nous voulons offrir aux fans quelque chose de très spécial et amener les deux véhicules historiques au Mans. Sur le plan sportif, nous et nos pilotes avons une position optimale dans les cockpits des deux BMW M8 GTE. Les quatre pilotes réguliers – Martin, Nick, António et Augusto – ont déjà remporté des podiums au WEC. De plus, Philipp et Jesse comptent deux autres pilotes qui ont également beaucoup d’expérience dans la BMW M8 GTE et savent comment réussir dans le sport GT. Nous attendons avec impatience le Mans et nous entrons maintenant dans les dernières étapes de la préparation. “

Eng participera à la BMW M8 GTE n ° 81 avec Tomczyk et Catsburg, comme il l’a fait aux 24 Heures du Mans en 2018. L’Autrichien appartient à l’équipe de pilotes BMW DTM et participe régulièrement aux missions GT pour BMW Motorsport. En janvier, il a remporté les 24 heures de la course à Daytona (États-Unis), où il a notamment battu Farfus dans la catégorie GTLM.

Krohn fait ses débuts au Mans cette année. Le Finlandais, “BMW Motorsport Junior de l’année” 2014, est un pilote assidu du BMW Team RLL de la série US IMSA et également un expert du GT. Il partagera le cockpit de la BMW M8 GTE n ° 82 avec Félix da Costa et Farfus au Mans.

Le dimanche 2 juin, le BMW Team MTEK achèvera la journée d’essais officielle au Mans. La semaine de course commence le dimanche 9 juin avec le contrôle technique des véhicules dans le centre-ville. La course de 24 heures débutera le samedi 15 juin à 15 heures.

