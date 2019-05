Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie „Zwrotnice Modernizacji”

Source: President of Poland in Polish

W kontekście rozwoju Polski premier podkreślił rolę wzrostu dochodów podatkowych. W ciągu ostatnich 3-4 lat nastąpił wzrost dochodów o 100 mld zł – zaznaczył szef rządu. To jest ten „święty Graal”, który – częściowo odnaleziony – służy nam dziś do rozwoju gospodarczego – wyjaśnił.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że wiara, iż aparat państwowy powinien wszystko uregulować jest błędna, ale brak polityki wsparcia ze strony państwa prowadził do osłabienia wielu obszarów życia publicznego. Według niego, stało się tak m.in. w przypadku polskiej wsi w pierwszym okresie po upadku PRL.

Zdaniem premiera, Polska nie chce być państwem posiadanym przez zagranicę, choć jednocześnie wysoko ceni zaawansowany kapitał technologiczny. Wierzymy, że fundamentem nowej gospodarki jest nowoczesna polityka przemysłowa – podkreślił szef rządu. Warto też postawić na eksport, który przyciąga oszczędności zagraniczne i jednocześnie nie zadłuża Polski – dodał.

Szef rządu podkreślił, że Polska nie jest obecnie gotowa na przyjęcie euro. W przypadku dużych różnic rozwojowych, jak pomiędzy Polską a Niemcami, trudno jest dzisiaj zalecać integrację w ramach wspólnej waluty, ponieważ byłby to eksperyment ryzykowny – zaznaczył premier. Jak dodał, nie można wykluczyć wejścia Polski do strefy euro w przyszłości. W tym jednak momencie utrzymanie własnej waluty jest bardzo potrzebne, ponieważ w latach kryzysu da to nam możliwość reagowania we właściwy sposób – wyjaśnił.

Mateusz Morawiecki ocenił, że w Unii Europejskiej utrudniony jest obecnie m.in. przepływ usług. UE nie powinna być traktowana jak supermarket. Kiedy francuskie, niemieckie czy holenderskie firmy cieszą się pełną swobodą w Polsce, o tyle nasi przedsiębiorcy napotykają – w momencie, kiedy zaczynają osiągać przewagi konkurencyjne – wiele przeszkód – zaznaczył premier. Sektor usług, który nie został uwspólnotowiony, w dużym stopniu się cofa – wyjaśnił.

W debacie „Zwrotnice Modernizacji” udział wzięli m.in.: profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk i redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” Michał Kleiber, profesor historii Andrzej Chwalba oraz socjolog i profesor Uniwersytetu w Bremie Zdzisław Krasnodębski.

