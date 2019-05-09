Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
17 мая 2019
Время: 11:00
Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7
В СПбГУ пройдет VI Всероссийский форум альтернативного разрешения споров, посвященного 80-летию профессора В. А. Мусина «Формируя проарбитражный подход и культуру применения».
Программа
11:00–11:30 Сессия «Профессор В. А. Мусин — человек на все времена!»
В. В. Романова о премии имени В. А. Мусина
Ю. Савранский: учебник «МКА», посвяшенный В. А. Мусину
11:30–12:00 Сессия: «Фестиваль АРС-СМИ» (краткое представление журналов: «Третейский суд», «Вестник МКА», «Коммерческий арбитраж», «Arbilraiion.ru», «Медиация и право» и «Вестника медиации»)
12:00–13:00 Сессия: «Консолидация третейского сообщества и новая арбитражная архитектура»
13:00–13:30 Перерыв
13:30–15:30 Продолжение сессии