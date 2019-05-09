Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

17 мая 2019

Время: 11:00

Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7

В СПбГУ пройдет VI Всероссийский форум альтернативного разрешения споров, посвященного 80-летию профессора В. А. Мусина «Формируя проарбитражный подход и культуру применения».

Программа

11:00–11:30 Сессия «Профессор В. А. Мусин — человек на все времена!»

В. В. Романова о премии имени В. А. Мусина

Ю. Савранский: учебник «МКА», посвяшенный В. А. Мусину

11:30–12:00 Сессия: «Фестиваль АРС-СМИ» (краткое представление журналов: «Третейский суд», «Вестник МКА», «Коммерческий арбитраж», «Arbilraiion.ru», «Медиация и право» и «Вестника медиации»)

12:00–13:00 Сессия: «Консолидация третейского сообщества и новая арбитражная архитектура»

13:00–13:30 Перерыв

13:30–15:30 Продолжение сессии

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