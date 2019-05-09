Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

1–5 июня 2019

Время: 10:00

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал; наб. Макарова д. 6, ауд. 213, 215

В СПбГУ пройдет международная научная конференция «Когнитивная нейробиология речи».

Программа

1 июня

14:30–16:30 Заседание рабочих групп по направлениям научной деятельности (сотрудники мегагранта «Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка» совместно с приглашенными докладчиками)

16:30–19:30 Открытая лекция профессора Айрин Пепперберг (Гарвардский университет, США) с синхронным переводом

2 июня

9:00–10:00 Регистрация участников

10:00–10:15 Приветственное слово, торжественное открытие конференции

10:15–11:45 Пленарная лекция профессора Сони Котц (институт Макса Планка, Германия)

11:45–12:10 Кофе-брейк

12:10–14:00 Первая секция, устные доклады

14:00–15:00 Обед

15:00–16:30 Пленарная лекция професора Лоррейн Комиссаржевски Тайлер (Кембриджский университет, Великобритания)

16:30–18:00 Постерная сессия

3 июня

9:00–10:00 Регистрация участников

10:00–11:30 Пленарная лекция профессора Вилльяма Марслена Уилсона (Кембриджский университет, Великобритания)

11:30–11:50 Кофе-брейк

11:50–14:00 Вторая секция, устные доклады

14:00–15:00 Обед

15:00–17:00 Открытая лекция профессора Майкла Корбаллиса (Оклендский университет, Новая Зеландия) с синхронным переводом

4 июня

10:00–11:30 Пленарная лекция профессора Нурии Себастиан Галлес (университет Помпеу Фабра, Испания)

11:30–13:00 Кофе-брейк и постерная секция

13:00–14:00 Обед

14:00–15:30 Пленарная лекция профессора Жанны Резниковой (институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск)

15:30–15:40 Перерыв

15:40–17:10 Панельная дискуссия, закрытие научной программы

5 июня

10:00–12:00 Открытая лекция профессора Лучано Фадига (университет Феррары, Италия) с синхронным переводом

MIL OSI