Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
1–5 июня 2019
Время: 10:00
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал; наб. Макарова д. 6, ауд. 213, 215
В СПбГУ пройдет международная научная конференция «Когнитивная нейробиология речи».
Программа
1 июня
14:30–16:30 Заседание рабочих групп по направлениям научной деятельности (сотрудники мегагранта «Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка» совместно с приглашенными докладчиками)
16:30–19:30 Открытая лекция профессора Айрин Пепперберг (Гарвардский университет, США) с синхронным переводом
2 июня
9:00–10:00 Регистрация участников
10:00–10:15 Приветственное слово, торжественное открытие конференции
10:15–11:45 Пленарная лекция профессора Сони Котц (институт Макса Планка, Германия)
11:45–12:10 Кофе-брейк
12:10–14:00 Первая секция, устные доклады
14:00–15:00 Обед
15:00–16:30 Пленарная лекция професора Лоррейн Комиссаржевски Тайлер (Кембриджский университет, Великобритания)
16:30–18:00 Постерная сессия
3 июня
9:00–10:00 Регистрация участников
10:00–11:30 Пленарная лекция профессора Вилльяма Марслена Уилсона (Кембриджский университет, Великобритания)
11:30–11:50 Кофе-брейк
11:50–14:00 Вторая секция, устные доклады
14:00–15:00 Обед
15:00–17:00 Открытая лекция профессора Майкла Корбаллиса (Оклендский университет, Новая Зеландия) с синхронным переводом
4 июня
10:00–11:30 Пленарная лекция профессора Нурии Себастиан Галлес (университет Помпеу Фабра, Испания)
11:30–13:00 Кофе-брейк и постерная секция
13:00–14:00 Обед
14:00–15:30 Пленарная лекция профессора Жанны Резниковой (институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск)
15:30–15:40 Перерыв
15:40–17:10 Панельная дискуссия, закрытие научной программы
5 июня
10:00–12:00 Открытая лекция профессора Лучано Фадига (университет Феррары, Италия) с синхронным переводом