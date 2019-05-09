Поздравление с 71-й годовщиной провозглашения независимости Израиля

Source: President of Russia – Kremlin

«Символично, что в этом году национальный праздник вашей страны совпадает с Днём Великой Победы, которая избавила мир от фашистской чумы и спасла еврейский народ от истребления», – подчеркнул глава Российского государства.

Президент России высоко оценил дружественный характер двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем развитии диалога и конструктивного сотрудничества между двумя странами в различных областях, а также партнёрского взаимодействия в решении актуальных международных проблем.

Владимир Путин подтвердил, что Россия намерена и впредь прилагать активные усилия в целях достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона.

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