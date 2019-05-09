Source: Saint Petersburg State University in Russian

Семинар

13–14 мая 2019

Время: 10:00–19:00

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 8, ауд. 116, 124

В СПбГУ состоится 28-й Российско-американский семинар на тему «Российско-американские отношения: история, проблемы и вызовы цифровой эпохи».

Российско-американский семинар в СПбГУ — ежегодный форум, объединяющий исследователей и практиков из России, США и других стран для обсуждения актуальных проблем международной безопасности, регионального развития и межкультурного обмена, объединённых тематикой российско-американского взаимодействия. Только в последние годы в мероприятии приняли участие специалисты из России, США, Китая, Индии, Индонезии, Польши, Бельгии, Венгрии, Германии, Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран.

Семинар организован кафедрой американских исследований СПбГУ, которая первой в России оказалась носителем названия «Кафедра американских исследований» в 1994 году. За 25 лет кафедра превратилась не только в центр изучения, преподавания и формирования экспертизы для государственных структур в области США, но и создала научную школу по изучению государственных институтов и внешней политики США.

Тематика семинара

Актуальные проблемы истории США в российских и зарубежных исследованиях

American Studies: проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом

От соперничества к сосуществованию и обратно: преемственность и перемены в российско-американских отношения

Российско-американские отношения и цифровое будущее дипломатии

Социально-экономическое развитие США и вызовы цифровой эпохи

Школа молодого американиста

MIL OSI