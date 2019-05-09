Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

30 мая – 1 июня 2019

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.58-60, ауд. 152-155, 223

В СПбГУ пройдет международная конференция «Труд и досуг в экономике и культуре будущего».

Тема досуга, праздности и свободного времени позволяет по-новому взглянуть на роль труда. В социально-философском плане можно вспомнить проблему отчуждения труда, четко поставленную в трудах раннего Карла Маркса, задуматься о перспективах борьбы за свободу лениться в знаменитом памфлете Поля Лафарга «Право на леность», оценить особенность иерархии и инстинкта соперничества, проявляющего, по мысли Торстейна Веблена, в таком явлении, как праздный класс. Для оценки будущего развития культуры небезынтересно заново оценить провокацию Казимира Малевича «Лень как действительная истина человечества», считавшего, что в новом советском обществе 1920-х годов проблема может быть решена. Идеи Малевича перекликаются с некоторыми современными философами. В частности, не случайно Джорджо Агамбен особое внимание уделяет способности лениться, не делать, тянуть как возможности для творческого труда достойного свободного человека. Оценка соотношения труда и досуга предполагает изучение бюджета времени, демографических изменений, характера занятости, использования свободного времени и прав на него. Сегодня это предмет изучения экономистов, социологов, антропологов, историков, философов, психологов, юристов.

Программный комитет

Алексей Кудрин (СПбГУ) — сопредседатель

Данила Расков (СПбГУ) — сопредседатель

Валерий Анашвили (РАНХиГС, Москва)

Виктория Базжина (СПбГУ)

Джонатан Беккер (Бард-колледж, США)

Денис Кадочников (СПбГУ)

Ростислав Капелюшников (НИУ ВШЭ, Москва)

Рихтер Курт Кнут (СПбГУ)

Александр Погребняк (СПбГУ)

Станислав Савицкий (СПбГУ)

Михаил Соколов (ЕУСПб)

Владимир Халин (СПбГУ)

Элизабет Шоре (Фрайбургский университет, Германия)

Предварительная программа

30 мая

14:00–15:00 Регистрация участников

15:00–16:30 Открытие. Пленарная сессия «Образование в меняющемся мире»

16:30–16:50 Перерыв

16:50–18:00 Презентация книги

18:00–19:30 Круглый стол «Труд и досуг в экономическом контексте» 19:30-21:00 Фуршет

31 мая

10:00–11:30 Утренняя сессия «Образовательная модель свободных искусств и наук в свете экономических и культурных трендов XXI века»

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–14:00 Параллельные сессии (часть 1)

Труд и досуг

Современные модели образования для цифровой экономики

Российский и международный опыт междисциплинарного образования

Социальные культурные, экономические тренды в сфере занятости и образования

Профессия и внеобразовательная деятельность: роль знаний

14:00-15:00 Обед 15:00-17:00 Круглый стол

15:00–17:00 Параллельные сессии (часть 2)

17:30–19:30 Вечерняя сессия

19:30–21:00 Фуршет

1 июня

10:00–11:30 Утренняя пленарная сессия

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–14:00 Дневная пленарная сессия

14:00–15:00 Обед

15:00–16:30 Параллельные сессии (часть 3)

16:40–18:10 Параллельные сессии (часть 4)

18:30–19:30 Вечерняя сессия. Подведение итогов

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