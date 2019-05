French News: 6ème symposium sur la politique fiscale internationale

Source: Ministère fédéral des finances09.05.2019

150 ans de conventions de double imposition: C’est une raison de célébrer, mais aussi une bonne raison de remettre en question les principes de cet instrument, généralement des accords bilatéraux. Le ministère fédéral des Finances a organisé le 6e Symposium sur la politique fiscale internationale le 8 mai 2019 sous le titre “A-t-on bien l’intention?” Les quelque 250 participants à la conférence bilingue ont eu l’occasion de mieux comprendre les débats en cours sur la politique fiscale et de discuter avec le ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz. Outre la taxation de l’économie numérique, le règlement des différends entre États en matière fiscale a également été à l’ordre du jour d’une vingtaine de participants et orateurs issus du monde des affaires, de la science, de la jurisprudence et de l’administration.

Galerie d’images

Dr. Rolf Bösinger, secrétaire d’État au ministère fédéral des Finances, a ouvert le 6e symposium sur la politique fiscale internationale. Dans son allocution de bienvenue, il a souligné l’importance historique du premier traité “moderne” de double imposition conclu le 16 avril 1869 entre les royaumes de Prusse et de Saxe: “La signature […] date déjà de 150 ans – mais les questions fondamentales qui y sont abordées restent importantes. , Ils nous amènent directement au débat fiscal international en cours sur l’attribution de droits fiscaux dans le contexte d’une économie mondiale de plus en plus numérisée. “L’objectif important de l’accord sur la double imposition est resté inchangé depuis 150 ans. C’était alors – comme aujourd’hui – éliminer la menace de double imposition dans les situations transfrontalières. Plus récemment, d’autres objectifs ont été ajoutés, tels que la prévention de la fraude fiscale par l’échange d’informations entre les États participants ou l’aide au recouvrement. À cet égard, le traité historique de double imposition était étonnamment moderne. Dans son discours “150 ans de DBA, examen et perspectives”, Martin Kreienbaum, chef du droit international de la fiscalité au ministère fédéral des Finances, a salué les réalisations des premiers négociateurs. Il a notamment présenté les principaux enjeux du débat fiscal en cours. Les traités de double imposition resteront-ils essentiellement bilatéraux, ou y aura-t-il une tendance vers des instruments plus multilatéraux, avons-nous besoin d’une redistribution des droits d’imposition et de nouvelles règles d’attribution résultant de la mondialisation et de la numérisation, et l’attribution de droits d’imposition continue-t-elle à être basée sur des principes ou à en faire partie intégrante? un “deal” Ces questions et d’autres ont été discutées lors de la suite des trois tours de podium de haut calibre. Le ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz, a expliqué aux experts présents lors du symposium la position de l’Allemagne sur le différend relatif à la politique fiscale. Au début de son discours, il a précisé une chose: “Les impôts ont une incidence fondamentale sur la démocratie, ainsi que sur la compréhension de la justice.” Ils ont assuré les revenus gouvernementaux indispensables à la fourniture de biens publics et à leur maintien en forme. et les citoyens ainsi que les entreprises en bénéficient, tous devront également participer équitablement au financement, a déclaré Scholz. Une concurrence fiscale agressive ouverte à la baisse des États ne pourrait durablement qu’au détriment de toutes les parties concernées. Il a appelé de ses vœux une taxation minimale effective globale et a souligné que la possibilité de le faire serait favorable pour le moment.

MIL OSI