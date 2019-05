French News: À l’occasion de la Journée européenne, les présidents de 21 États membres de l’UE demandent un vote aux élections au Parlement européen

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le jeudi 9 mai 2019, à l’occasion de la journée de l’Europe, le drapeau de l’Union européenne (UE) a été levé dans la tour du Saint-Esprit du château de Riga. En réponse à un appel du président allemand Frank Walter Steinmeier, les présidents de 21 États membres de l’UE se sont unis pour lancer un appel aux citoyens de l’Union européenne afin qu’ils votent et votent au Parlement européen. , démocratie et justice. Et ensemble, nous pouvons garantir la paix, la prospérité et un avenir meilleur aux citoyens européens “, a déclaré le Président Zatlers:” Grâce à notre vote aux élections au Parlement européen, nous définirons l’avenir de l’Europe et renforcerons le potentiel de la Lettonie dans la famille européenne “. .21 Présidents de l’UE – Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Finlande «Nous ne pouvons et ne devons pas considérer la paix, la liberté, la prospérité et la prospérité comme allant de soi. Nous devons tous participer activement à la réalisation des grandes idées d’une Europe pacifique et intégrée. »Nous convenons tous que l’intégration et l’unité européennes sont essentielles et que nous souhaitons poursuivre la coopération européenne sous la forme de cette Union. Seule une communauté forte sera capable de surmonter les défis mondiaux actuels. Les effets du changement climatique, du terrorisme, de la mondialisation économique et des migrations ne se limitent pas aux frontières nationales. Ce n’est que si nous travaillons ensemble en tant que partenaires égaux au niveau institutionnel que nous serons en mesure de relever ces défis et de continuer à progresser vers la cohésion économique et sociale et le développement “, a déclaré un appel lancé conjointement par 21 présidents de l’UE. Nous vous appelons donc à exercer vos droits de vote. C’est un vote sur notre avenir commun pour l’Europe “, soulignent les présidents des États membres de l’UE. L’appel conjoint des dirigeants de l’Union européenne à l’Europe avant les élections au Parlement européen de mai 2019

