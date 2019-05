French News: BMW Startup Garage garantit un accès rapide aux innovations pionnières.

Source: BMW Group Munich. Depuis quatre ans, le BMW Startup Garage, qui fait partie de la division Corporate pour la recherche, les nouvelles technologies et les innovations, exploite rapidement et directement le potentiel de startups particulièrement innovantes pour le groupe BMW. Plus de 50 jeunes entreprises de technologie ont suivi le programme à ce jour. “Les startups nous aident à mieux comprendre l’avenir de la mobilité individuelle, connectée et durable, à leur trouver des solutions et à garantir ainsi notre leadership en matière d’innovation et de technologie à l’avenir”, déclare Bernhard Schambeck, responsable du garage BMW Startup. Chaque année, un échange a lieu via le garage BMW Startup avec plus de 1 500 startups dans le monde. Si la première impression de l’innovation en matière de démarrage laisse présager un potentiel pour le groupe BMW, elle fera l’objet d’un examen plus approfondi. Ainsi, entre 600 et 800 startups sont évalués chaque année en vue d’une éventuelle inclusion dans le programme du BMW Startup Garage. “Notre objectif est de placer les meilleures startups au monde dans notre programme”, explique Melanie Rösler, responsable du programme BMW. Garage de démarrage. “Nous recherchons des innovations de démarrage qui apportent une valeur significative à nos produits, services, systèmes ou processus.” Contrairement à l’approche “capital-risque”, BMW Startup Garage repose sur le modèle du “client-risque”. Au début, les startups n’ont souvent pas de produit commercialisable. Le Startup Garage de BMW met les jeunes entreprises en service dans cette phase très risquée, d’où le nom de “Venture Client”. Le noyau du programme est le développement d’un prototype fonctionnel dans le cadre d’un projet pilote. Pour le groupe BMW, l’avantage réside dans l’accès rapide aux innovations et l’adaptation individuelle de la technologie à la disponibilité sur le marché. Les startups acquièrent de précieuses informations sur le processus automobile, peuvent créer un réseau au sein de l’entreprise et sont aidées dans le développement de leur plan d’entreprise afin de faciliter leur entrée dans l’industrie automobile.

Recherche de startups à l’international: regarder au-delà de l’horizonL’analyse technologique du groupe BMW est globale. Le garage de démarrage BMW est sur place avec de petites équipes agiles dans les hauts lieux de la technologie. Le BMW Startup Garage est déjà représenté dans les bureaux technologiques du groupe BMW situés dans la Silicon Valley, à Shanghai, à Séoul et à Tokyo. Tel Aviv sera présente au troisième trimestre 2019. Si BMW Startup Garage était initialement axée sur les innovations pour les produits et services du groupe BMW, elle compte depuis 2018 des innovations pour toutes les divisions. “La gamme de sujets rend notre travail dans le garage très excitant et stimulant”, explique Alexandra Renner, responsable de la start-up pour la recherche et le développement. “Lors d’une journée de travail normale, il peut arriver que, le matin, nous concevions l’intérieur du futur avec des startups et que nous innovions pour une conduite autonome l’après-midi.” En 2018, 26 start-up ont participé au programme du BMW Startup Garage.

Les start-up et le groupe BMW profitent à long termeLe programme soutient les start-up sur les quatre piliers de Build, Sell, Learn et Network. Derrière “Build” et “Sell” se trouvent la mise en œuvre du projet pilote et la création d’un plan d’entreprise. L’un des éléments constitutifs de “Network” et “Learn” sont les “Deep Drive Days”, un événement au cours duquel les startups peuvent échanger et travailler en réseau de manière intensive avec les employés de divers départements du groupe BMW, dans le cadre d’ateliers et de conférences impulsives. Les quatre piliers du programme nouent des relations commerciales à long terme avec le groupe BMW. “Nos anciennes entreprises qui utilisent leurs technologies innovantes en tant que fournisseurs du groupe BMW lors des commandes subséquentes portent leurs fruits, ce que notre approche en matière de clientèle de risque rapporte”, résume Bernhard Beck honte. Lunewave et QC Ware sont deux exemples de nombreuses start-up qui, en plus de participer au programme, se sont qualifiées de partenaires de suivi du groupe BMW et ont impressionné le programme du BMW Startup Garage 2018 avec sa nouvelle technologie de capteur dans le projet pilote de conduite autonome. Dans le cadre d’un projet de pré-développement, les ingénieurs du campus de conduite autonome collaborent avec Lunewave pour développer le concept innovant de capteurs.Les ordinateurs Quantum peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes que des supercalculateurs modernes passeraient des années à essayer de calculer. Le potentiel de cette technologie a été reconnu très tôt par le groupe BMW. Avec la startup QC Ware, le garage de démarrage BMW a réalisé diverses études de faisabilité pour l’application de l’informatique quantique à des problèmes spécifiques, par exemple: Par exemple, dans l’optimisation du travail robotique en production. Des projets de suivi pour 2019 ont déjà été mis en place. «De nombreuses innovations dans nos projets pilotes sont tellement excitantes et visionnaires qu’il est très difficile de ne plus en parler. Nous attendons avec impatience les innovations qui se retrouveront dans la série et nos processus au cours des prochaines années “, a déclaré Schambeck.

Red Dot Award pour un design d’intérieur innovantPour une coopération agile avec les startups, une atmosphère de travail innovante et inspirante est nécessaire. Lors de la conception du garage BMW Startup dans la maison de recherche et de technologie du groupe BMW à Garching, près de Munich, cela a été pris en compte dès le début. Le concept d’espace a été récompensé par le prestigieux Red Dot Award: Product Design 2019 dans la catégorie design d’intérieur et design d’intérieur. Le BMW Startup Garage propose un concept de couches multiples dans une pièce avec un atrium spacieux servant également d’espace de présentation, des espaces de travail en collaboration supplémentaires pour la réflexion et un grand espace de conférence. Tous les espaces de travail sont situés à différentes hauteurs. Cela permet une intimité visuelle et acoustique dans un espace ouvert.

BMW Startup Garage @ Bits & Pretzels 2019La conférence Bits & Pretzels est l'une des plus grandes plates-formes pour les fondateurs, les investisseurs et les innovateurs du monde entier. Une fois de plus, le BMW Startup Garage organisera son propre événement à Munich pendant la soirée de lancement Bits & Pretzels. L'objectif est de mettre en réseau les participants entre eux ainsi qu'avec l'équipe du garage BMW Startup et des experts de divers départements du groupe BMW. L'année dernière, près de 300 entreprises participaient à près de 100 startups. Les informations relatives à l'inscription seront publiées à temps sur le site Web du BMW Startup Garage.

