French News: Christian Hirte, secrétaire d’État parlementaire: le ministère des Affaires économiques fait progresser la numérisation administrative

09.05.2019

Le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) souhaite accélérer le rythme de la modernisation administrative. “Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’accès en ligne, le ministère fédéral de l’Économie avance et veut montrer que les services administratifs peuvent être offerts de manière numérique et conviviale”, a déclaré aujourd’hui à Berlin le secrétaire d’Etat parlementaire, Christian Hirte, à la conférence “Une administration moderne et numérique – Partner der Wirtschaft”. “Nous élaborons actuellement une liste de services administratifs internes et dans nos agences qui seront rapidement disponibles en ligne et de manière conviviale”, a déclaré le secrétaire d’État Shepherd. “Ce faisant, nous créons une série de projets de phares que nous avons l’intention de réaliser d’ici à 2020.” Globalement, le BMWi entend mettre en œuvre la numérisation de quelque 130 services administratifs dans sa région d’ici 2022. “L’économie a besoin d’une gestion moderne”, a déclaré Hirte. “Le temps semble enfin venu pour que la numérisation soit durable et perceptible dans l’administration publique. En tant que ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, nous voyons cela comme une grande opportunité. “Les solutions numériques libéreraient les entreprises et leurs employés de la bureaucratie. Lors de la conférence “Une gestion moderne et numérique – Partenaires de l’économie” du BMWi, plus de 100 participants du monde des affaires, de la science et de l’administration publique ont discuté de la modernisation de l’administration par le biais de la numérisation. Il se concentre sur les services administratifs pour l’économie.Le programme de la conférence est disponible ici (PDF, 256KB).

