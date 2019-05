French News: Contre de nouvelles dettes et des taxes plus élevées

Le groupe parlementaire de l’Union, Jung, a souligné que le groupe parlementaire CDU / CSU voulait alléger davantage le fardeau des citoyens allemands et ne pas le surcharger davantage. “En termes de développement durable, nous le devons aux contribuables d’aujourd’hui et aux générations futures”, a déclaré Jung.

La faction Union fixe des priorités claires dans sa politique budgétaire. “Nous devons nous débrouiller avec l’argent disponible et nous allons donc définir des priorités: sécurité, investissement dans l’avenir et compétitivité”, a déclaré le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU, Andreas Jung. Il a répondu à l’estimation fiscale actuelle.