Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresNous notons avec une vive inquiétude la déclaration de l’Iran sur ses obligations en vertu du Plan d’action global commun (JCPoA). Nous restons attachés à la préservation et à la mise en œuvre intégrale du JCPoA, clé du succès du nucléaire mondial. Nous demandons instamment à l’Iran de s’acquitter pleinement de ses obligations en vertu du JCPoA et de s’abstenir de toute escalade. Nous rejetons tous les ultimatums et nous nous conformerons aux obligations du traité de l’Iran, fondées sur son comportement. respect de ses obligations nucléaires en vertu du JCPoA et du TNP (Traité de non-prolifération). À cet égard, nous rappelons le rôle clé de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) dans le suivi et la vérification de la mise en œuvre des engagements nucléaires de l’Iran, et nous prévoyons que l’Iran continuera de fonctionner selon les formats et mécanismes de JCPoA établis, y compris la Commission conjointe JCPoA. Dans le même temps, nous rappelons les engagements fermes que nous avons pris en vertu de l’accord de lever les sanctions au profit du peuple iranien. À cet égard, nous déplorons la ré-imposition de sanctions par les États-Unis après leur retrait du JCPoA et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour poursuivre le commerce légitime avec l’Iran, notamment par la mise en service du véhicule à usage spécial INSTEX. qui ne sont pas parties au JCPoA, s’abstenir de toute action susceptible d’empêcher les Parties contractantes restantes de s’acquitter pleinement de leurs obligations.

