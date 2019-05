French News: Estimation fiscale en tant que dépôt de campagne électorale

Source: La gauche “Le ministre des Finances Scholz veut donner à l’estimation fiscale l’impression qu’il a tout sous contrôle, mais les finances s’épuisent”, a déclaré Gesine Lötzsch, vice-présidente et porte-parole du groupe budgétaire DIE LINKE, l’estimation fiscale actuelle. Lötzsch poursuit: “Les estimations fiscales sont surestimées. Ils ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits. Le ministre des Finances note que d’ici 2023, l’État disposera d’un total d’environ 124 milliards d’euros de moins que ce qui avait été estimé en novembre. Un écart de plus / moins 124 milliards d’euros en six mois, c’est un dysfonctionnement terrible. Les contribuables n’auraient pas prévu trois jours derrière des portes closes. Le ministre des Finances aurait aussi pu examiner une boule de verre. C’est une économie vaudou basée sur les intérêts: le gouvernement fédéral disposera d’environ 60 milliards de moins pendant la période en question, si l’on en croit les estimations. Le département du Trésor avait demandé aux évaluateurs et, chose surprenante, tout se passe bien maintenant. La déclaration du ministre des Finances selon laquelle il a déjà tenu compte des pertes fiscales ne doit être comprise que comme une contribution de campagne. Il est certain que la croissance va baisser. C’est aussi la raison principale de la chute des recettes fiscales. Il est également certain que la guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine et l’Europe frappera durement l’Allemagne. Le gouvernement fédéral a complètement sous-estimé les effets des guerres commerciales qui se sont accumulées. L’Allemagne, championne du monde des exportations, est particulièrement touchée par la restriction des échanges. Le gouvernement fédéral n’a pas réussi à garantir un équilibre commercial équilibré et il est grand temps de stimuler la demande intérieure. S’en tenir au «zéro noir» nous conduit directement à la crise économique. Le frein à l’endettement doit être supprimé de la loi fondamentale, sinon nous nous freinerons à mort. Nous appelons à un programme d’investissement qui non seulement stabilise la croissance, mais crée également de nouveaux emplois dans notre pays. Nous devons renforcer l’économie nationale. Cela nécessite davantage d’investissements dans les foyers, les écoles, les crèches, les hôpitaux et les transports en commun. Pour financer, nous n’avons même pas à augmenter la dette, il suffit d’une réforme fiscale, la richesse juste imposée. “

