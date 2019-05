French News: Étude sur l’insigne sportif allemand

Source: DOSB Le projet de recherche commun entre le DOSB et l’Université Heilbronn / Künzelsau porte sur la perception de l’insigne sportif allemand.

L’insigne sportif allemand est considéré comme l’événement sportif le plus traditionnel en Allemagne. Plus de 34 millions de personnes à travers le monde ont passé avec succès les examens du badge sportif depuis son introduction il y a environ 100 ans. Cela a été déterminé par la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB). Cependant, la marque de sport organisée la plus performante d’Allemagne doit également déterminer quelles mesures sont appropriées pour assurer durablement sa viabilité future. Au cours de son histoire centenaire, l’insigne du sport a été à plusieurs reprises aux prises avec des baisses fluctuantes et reste ainsi “toujours le reflet de son époque et de son histoire”. des conditions-cadres sociales respectives “, selon un rapport Reinhold-Würth-Hochschule. Dans ce contexte, le DOSB et le programme de diplôme en administration des affaires et en gestion de la culture, des loisirs et des sports de l’université ont convenu d’un projet de recherche appliquée, qui faisait partie d’un séminaire de gestion du sport de la session d’été 2019 sous la direction du Prof. Dr. med. Sebastian Kaiser-Jovy: d’après une étude menée sous la direction du professeur Kaiser-Jovy en 2015, l’objectif est “d’examiner la perception du label sportif allemand dans la population et les facteurs d’influence pertinents, suivie de recommandations d’action concrètes prononcer “.Dr. Mischa Kläber, responsable des politiques de prévention et de la gestion de la santé chez DOSB, responsable de la coopération, a souligné leur importance: “Encore et encore, chez DOSB, nous attestons le haut degré de reconnaissance de l’insigne sportif allemand. Environ 800 000 personnes refusent chaque année. C’est un nombre impressionnant de personnes qui bougent et sont amenées au moyen du badge sportif. Pour motiver encore plus de personnes, nous sommes reconnaissants de tout conseil et nous sommes donc très heureux de la nouvelle édition de la coopération avec le professeur Kaiser-Jovy. “(Source: DOSB / HS Heilbronn)

MIL OSI