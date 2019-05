French News: Février 2019: 2,8% moins de faillites d’entreprises qu’en février 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse N ° 176 du 9 mai 2019

WIESBADEN – En février 2019, les tribunaux de district allemands ont signalé 1 579 faillites d’entreprise. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), ils étaient 2,8% de moins qu’en février 2018.

La plupart des faillites d’entreprise ont eu lieu en février 2019 avec 282 affaires (février 2018: 276) dans le secteur commercial (y compris l’entretien et la réparation de véhicules automobiles). Les entreprises de construction ont déposé 248 déclarations de faillite (février 2018: 306). Dans l’hôtellerie, 183 déclarations de faillite ont été rapportées (février 2018: 195).

Les créances présumées des créanciers sur les demandes d’insolvabilité d’entreprises ont porté les tribunaux de district pour février 2019 à environ 2,0 milliards d’euros. En février 2018, ils s’élevaient à 3,6 milliards d’euros.

En plus des cas d’insolvabilité des sociétés autres débiteurs rapporté 6,879 en Février 2019 faillite (-4,6% en glissement annuel). Parmi eux se trouvaient les travailleurs indépendants 5151 demandes d’insolvabilité par les consommateurs et les consommateurs et les 1 403 demandes d’insolvabilité de l’ancien en passant par un consommateur ou une procédure d’insolvabilité régissant.

Demandes d’insolvabilité d’entreprises par secteur en AllemagneFévrier 2019

industrie

Procédure totale

nombre

global

1 579

Agriculture et foresterie, pêche

8

Extraction et extraction de pierres et de terre

–

Fabrication

141

l’approvisionnement en énergie

7

Approvisionnement en eau; Égouts et élimination des déchets et élimination de la pollution de l’environnement

6

construction

248

le commerce; Entretien et réparation de véhicules à moteur

282

Trafic et stockage

94

hospitalité

183

Information et communication

46

Prestation de services financiers et d’assurance

43

Immobilier et logement

35

Prestation de services indépendants, scientifiques et techniques

179

Fourniture d’autres services économiques

144

Éducation

16

Santé et travail social

35

Art, divertissement et loisirs

40

Autres services

72

Procédure de faillite demandée en Allemagne

Février 2019

Janvier et février 2019

nombre

ChangementFevrier 2018in%

nombre

Variation par rapport à l’année précédente en%

1 procédure de consommateur et procédure d’insolvabilité standard.

global

8458

-4,3

17928

-2,3

société

1 579

-2,8

3279

1.5

Autres débiteurs

6879

-4,6

14649

-3,1

dans lesquels:

– les consommateurs

5151

-5,5

11019

-2,6

– personnes physiques en tant qu’actionnaires

49

22.5

90

-5,3

– anciennement indépendant 1

1 403

-1,5

2949

-3,5

– domaines et propriété totale

276

-6,8

591

-8,1

Les données détaillées sont accessibles via les tableaux Procédure d’insolvabilité (société) et Procédure de faillite (autres débiteurs) dans la base de données GENESIS-Online.

D’autres résultats et indications méthodologiques sont disponibles Fachserie 2, Série 4.1,

