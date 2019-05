French News: Fuchtel: Une Europe forte est la condition préalable d’une industrie alimentaire forte

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture À l’occasion de la réunion annuelle du Comité fédéral de la législation alimentaire et des sciences de l’alimentation à Berlin, Hans-Joachim Fuchtel, secrétaire d’État parlementaire au ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, souligne l’importance d’une Union européenne décisionnelle pour le développement de l’industrie alimentaire out.

Le secteur agroalimentaire est l’un des domaines où l’harmonisation du droit au niveau de l’UE est déjà bien avancée. Cela profite aussi bien aux consommateurs qu’à l’économie, les mêmes exigences légales s’appliquant de La Valette à Helsinki. “Un cadre juridique uniforme sur le marché intérieur est particulièrement avantageux pour une économie exportatrice telle que celle allemande”, a déclaré le secrétaire d’État Fuchtel. Selon le secrétaire d’État, il est également important que l’Union européenne reste en mesure de prendre des décisions, même après l’élection au Parlement européen du 26 mai, afin de faire face aux défis actuels et à venir. Etiquette nutritionnelle claire. Les groupes de la coalition ont chargé le gouvernement fédéral de développer un modèle correspondant. Le droit de l’Union fournit toutefois un cadre clair à cet égard: les États membres ne peuvent que recommander, sans exiger, un modèle économique. “Le meilleur pour l’économie et les consommateurs serait une solution uniforme à travers l’UE”, a conclu le secrétaire d’État.

