French News: Green Fisher: “Toujours des ennuis avec Donald”

Source: Boerse Frankfurt9. Mai 2019. FRANKFURT (Green Fisher). Avec son message Twitter dimanche dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, a une nouvelle fois provoqué l’effervescence des observateurs du marché. Son annonce selon laquelle les importations en provenance de Chine seraient passibles de sanctions de plus de 25% dans un avenir proche a provoqué des turbulences à court terme au début de la semaine de négociation. Les observateurs critiques du marché estiment que les progrès réalisés jusqu’à présent dans les négociations sont négatifs et que la reprise des marchés est sérieusement menacée. Les spéculations sur une éventuelle réaction du gouvernement chinois attisent en outre la mauvaise humeur. À notre avis, le Vorstoà Atouts, cependant, seulement une partie de sa tactique de négociation agressive. Les réactions à l’étranger ne sont pas recommandées, que les annonces soient complètement transformées ou non – les marchés boursiers mondiaux ne devraient pas être distraits par cela trop longtemps. Ce n’est pas tout à fait nouveau que Donald Trump aime utiliser une rhétorique agressive pour impressionner et confondre ses partenaires de négociation. En fin de compte, ce qui compte en réalité est ce qui compte. Trump ne dit pas pour la première fois à Trump qu’il a menacé de punir tous les produits importés de Chine de plus de 25%. La date d’entrée des sanctions a déjà été retardée deux fois. Il est peu probable que Trump s’abstienne de propos durs jusqu’à la conclusion d’un accord avec la Chine, puisqu’il sera en mesure de le présenter comme une tactique de négociation réussie après l’élection de l’électorat. Ses tweets ont toujours été plus provocants et radicaux que les résultats réels. Dans ses tweets, il a vivement dénoncé “inéquitable” l’ALENA, puis a signé en 2018 un nouvel accord contenant peu de changements.

Risque limité – Et la manière dont les mesures punitives sont finalement utilisées n’est que pure spéculation à l’époque. Ce qui est certain, c’est que l’impact sur la situation économique fondamentale reste très limité. Aux Etats-Unis et en Chine, il ne faut pas s’attendre à des dommages considérables pour l’économie. D’un point de vue global, les ratios de taille relativisent encore plus. Les marchandises chinoises évaluées à 525 milliards de dollars ne sont actuellement pas passibles d’amendes punitives de plus de 25%. Si cela se produisait soudainement, cela aurait un effet négatif de -0,4% sur le PIB combiné des deux partenaires commerciaux. Cependant, pour conjurer la croissance du PIB mondial, il faut un peu plus loin. Sans parler du fait que nous tenons toujours à souligner à propos de cette discussion: il est irréaliste de penser que cette “taxe supplémentaire” frappera les entreprises mondiales comme un assaut frontal. Ils feront bon usage de leur réseau mondial et de leurs chaînes de transport sophistiquées pour éviter cette taxe, comme ils le pratiquent avec succès depuis de nombreuses années. Conclusion Comme d’habitude, Donald Trump veut faire pression sur ses partenaires commerciaux en utilisant Twitter comme porte-parole agressif. Renverser la tendance mondiale ou promouvoir le protectionnisme ne fait toutefois pas partie de son agenda politique, avec lequel il devra insister pour qu’il soit réélu l’année prochaine. Bien que ses attaques verbales soient des incendies à court terme, un environnement fondamentalement robuste sera crucial pour le marché haussier mondial. Aucun tweet au monde ne pourra inverser cette tendance générale. par Thomas Grüner9. Mai 2019 © Green Fisher À propos de l’auteur Thomas Grüner est le fondateur et le vice-président du conseil d’administration de Green Fisher Investments Asset Management. Son partenaire, Ken Fisher, est un chroniqueur de Forbes depuis plus de 30 ans et a averti en mars 2000 à temps pour l’éclatement de la bulle de la nouvelle économie. Ken Fisher figure parmi les 400 Américains les plus riches et se classe au 211e rang du classement actuel de Forbes, tandis que Fisher Investments gère actuellement plus de 65 milliards de dollars. Auteur encore, pas les éditeurs de boerse-frankfurt.de. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

MIL OSI