French News: Jeux mondiaux 2025 en Chine

Source: DOSBLa ville chinoise de Chengdu accueillera les prochains Jeux Mondiaux en 2025.

Le président de l’Association internationale des jeux mondiaux (IWGA), Jose Perurena, et le maire de Chengdu, Luo Qiang, ont signé le contrat pour l’organisation des 12èmes Jeux mondiaux des sports non olympiques le 9 mai à Gold Coast, en Australie. “Avec la signature du contrat L’une des villes les plus dynamiques et les plus dynamiques de la Chine, nous avons annoncé notre arrivée en tant que moteur majeur du sport international “, a déclaré le président de l’IWGA, ajoutant:” Après notre événement 2021 dans un autre grand pays, les États-Unis, nous attendons avec impatience notre Les partenaires doivent planifier pour 2025. “Chengdu apprécie beaucoup le concept IWGA, a déclaré Luo Qiang, estimant qu’il correspond à la philosophie de développement de Chengdu. “Nous sommes confiants que, sous la direction de l’IWGA et avec le soutien du Comité olympique chinois, Chengdu pourra … organiser une Coupe du monde réussie et excellente.” Les Jeux mondiaux sont un événement multisports parrainé par l’Association internationale des Jeux mondiaux tous les quatre ans. organisé par le Comité International Olympique. La 11ème édition des Jeux mondiaux se déroulera du 15 au 25 juillet 2021 à Birmingham, Alabama, États-Unis. 3 600 athlètes de plus de 30 sports et 100 pays ont assisté aux jeux. (Source: Les Jeux mondiaux)

MIL OSI